Una scia di sangue che ha lasciato segni indelebili. È senz’altro questa la fotografia di un anno che si chiude sul fronte della cronaca. Ma il 2018 è stato anche l’anno che ha segnato la svolta nel caso di Serena Mollicone e sull’omicidio dell’allevatore di Vallecorsa Armando Capriccio.I fatti più gravi sono avvenuti ad Esperia: cinque morti in tre settimane che hanno scosso profondamente la comunità di 3.800 anime.La sera del 2 agosto in via Provinciale numero 17 alle porte di Esperia Superiore Mario Teoli di 30 anni e suo padre Antonio di 68 anni litigano. Vecchie incomprensioni mai risolte dopo la morte della madre. Il 30enne avrebbe inferto almeno quattro coltellate mortali al padre. Quello che trovano i carabinieri nell’abitazione e sull’uscio di casa di sangue è la scena di una massacro: sangue e arredi a soqquadro. Mario Teoli viene arrestato, ma si professa innocente. «Non ho mai colpito mio padre». Dirà agli investigatori. Le indagini sono in corso.Appena 20 giorni dopo, la mattina del 21 agosto, si consuma la tragedia più grande, inspiegabile. Assurda. Poco dopo le 8 Giovanni Paliotta, 67anni, ferroviere in pensione, impugna la pistola calibro 9, regolarmente detenuta, e uccide i suoi due figli nel sonno. Prima fredda Mariano, chimico di 27 anni e poi Isabella, 19 anni, neodiplomata all’istituto tecnico commerciale di Cassino. I ragazzi dormivano uno di fronte all’altro, poi Giovanni nella stessa stanza rivolge l’arma contro di se e spara. A scoprire il tutto la madre, Flora, al rientro da una passeggiata di primo mattino.Ma la comunità esperiana in questo 2018 ha affrontato anche altre tragedie: il 5 agosto Pasquale Di Prete 56enne della frazione Monticelli, cade da una trivella, batte la testa è muore. L’incidente è avvenuto a Piedimonte San Germano.L’ultima tragedia qualche giorno prima di Natale. Il 21 dicembre Placidino Villani, operaio Fca, 31enne del posto, muore durante una battuta di caccia, ad ucciderlo una colpo partito per sbaglio dal suo fucile.Ma il 2018, il 24 marzo, per la precisione, si era aperto con l’agghiacciante novità legate al ritrovamento del corpo, fatto a pezzi, di Armando Capirchio, un allevatore scomparso il 23 ottobre del 2017 da Vallecorsa. Il ritrovamento del corpo avviene a Lenola, in provincia di Latina, in una cavità naturale di montana. Ad ucciderlo sarebbe stato Michele Cialei, arrestato il 12 dicembre 2017.Il giallo di Arce. Nell’anno che chiude ha avuto un ruolo fondamentale. Le indagini della Procura di Cassino, chiuse il 13 ottobre scorso, disegnano la scena del crimine nella caserma dei carabinieri di Arce, prima con la compatibilità della frattura cranica su Serena e il segno di rottura sulla porta, poi con la compatibilità delle tracce di legni e vernice trovate sugli indumenti della 18enne. Nei primi mesi del 2019, si capiranno le mosse della Procura.Una lunga scia di sangue anche sulle strade, la Sora- Cassino- Formia in particolare: sette i morti in un anno. L’ultima vita spezzata è stata quella di Margherita Lisa, giovane madre 36enne di Cervaro. A luglio scorso era toccato a Serena Pezzella di Pontecorvo, anche lei 36enne, e di sua figlia, Dalia di 3 anni. Mamma e figlia si scontrarono un tir all’altezza di Sant’Elia Fiumerapido. Ad agosto, perse la vita Massimo Mauti, 47 anni di Sora. Mauti stava tornando da lavoro (operaio del termovalorizzatore di San Vittore ne Lazio) l’incidente allo svincolo Atina-Settignano. La tragedia più grande ad Ausonia il 4 marzo sono morti tre amici di San Giorgio a Liri: Franco Nardone di 44 anni, Antonio D’Alterio di 36 e Gianluca Domenico di 21. Una serata tra amici finita in tragedia.