Trovata una serra con 1.400 piante di canapa indiana, avrebbero fruttato 5 milioni: un arresto

Martedì 11 Gennaio 2022, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 14:16

La polizia di Frosinone ha arrestato un uomo e sequestrato circa 1.400 piante di canapa indiana che, una volta immesse sul mercato, avrebbero fruttato almeno 5 milioni di euro. La scoperta è stata fatta dalla Squadra Mobile nelle campagne di una cittadina della Ciociaria in alcuni locali attigui di un'abitazione, collocati in un seminterrato, dai quali proveniva un forte odore. Gli agenti si sono trovati di fronte ad una vera e propria serra adibita alla coltivazione di canapa indiana con circa 1.400 piante in vaso.

E' emerso che i locali, ad agosto, erano stati dati in affitto dal proprietario dello stabile a un suo conoscente, un 41enne, che è stato arrestato.