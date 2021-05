14 Maggio 2021

L’estate del divertimento prende forma nel comune di Frosinone. Ieri la giunta Ottaviani ha approvato la manifestazione del Teatro tra le Porte che, causa pandemia, non verrà svolta nella sua ubicazione storica di piazza Valchera ma (come del resto lo scorso anno) in piazzale Vittorio Veneto. Si inizia il 3 luglio per finire il 7 agosto. Si tratta di otto spettacoli realizzati in collaborazione con l’Atcl. L’arena sarà composta da una capienza massima di 200 posti ma i cittadini che vorranno partecipare avranno l’obbligo di prenotazione tramite gli uffici comunali. Le misure anti covid saranno rigide: dalla misurazione della temperatura, sino all’obbligo di mascherina nell’area degli spettacoli con la possibilità di toglierla solo una volta giunti al posto assegnato, distanziamento garantito tra gli spettatori. Piccoli sacrifici per qualche ora di spensieratezza che in tanti si auspicavano per questa estate.

IL PROGRAMMA

La rassegna prevede un cartellone di alto profilo nazionale, con otto appuntamenti dal 3 luglio al 7 agosto, con inizio alle ore 21.30.

«Per tornare alla normalità - hanno dichiarato il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani e l’assessore al Centro storico Rossella Testa - non ha senso cancellare completamente la cultura e gli eventi ormai consolidati, mentre è importante abituarsi a vivere e socializzare in condizioni di sicurezza».

Il sipario si aprirà, dunque, sabato 3 luglio con lo spettacolo “M’accompagno da me” con Michele La Ginestra. Giovedì 8 sarà la volta di Melania Giglio con “Nel paese delle meraviglie”; il 15 luglio spazio a “Fino alle stelle”, scalata in musica lungo lo Stivale, di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo. Domenica 18 luglio andrà in scena “L’ombra d Totò”, di Emilia Costantini, con Yari Gugliucci e Clotilde Sabatino. Giovedì 22 luglio, andrà in scena lo spettacolo “Eduardo’s rock”, un omaggio all’arte di Eduardo, con Antonello Fassari, Gino Auriuso e Irma Ciaramella. Sabato 31 luglio “Chi si accontenta gode”, con Fabrizio Coniglio e Stefano Masciarelli; musiche dal vivo con Diego Trivellini. Il 5 agosto sarà la volta di “S/coppia, d/istruzione per l’uso”, con Gaia de Laurentis, Gino Auriuso e Riccardo Barbera. Chiusura sabato 7 agosto con “A cuore aperto” di Gianni Clementi, con Massimo Wertmüller.

I MONUMENTI

Cultura non è solo la rassegna di spettacoli teatrali ma anche valorizzazione dei monumenti. La giunta ha approvato il rifacimento dell’antica fontana Bussi di via San Giuseppe, sotto il ponte di viale Roma a De Matthaeis che verrà restaurata. L’amministrazione ha infatti stanziato 67 mila euro per realizzare un restauro conservativo di questo monumento che risale al 1700. Una fontana che prende il nome dal Governatore dell’epoca di Frosinone, appunto Giovan Battista Bussi de Petris che decise di realizzarla su stile romano, a base rettangolare, con le bocche curve da dove fuoriusciva l’acqua tipiche del tardo barocco.

In autunno inizieranno i lavori. Oltre alla fontana verrà riportato alla luce l’antico lavatoio dove le donne ciociare andavano per lavare i panni. Prevista anche un’illuminazione nuova per valorizzare il sito monumentale e qualche panchina.

NOVITÀ PER I CANI

In tema di cultura ambientale novità anche per i cani che vivono in città. L’amministrazione Ottaviani ha infatti dato l’ok alla realizzazione di due dog park, una sorta di ritrovo per cani da realizzarsi nelle adiacenze della stazione di valle dell’ascensore inclinato, alle spalle della centralissima via Aldo Moro e sotto via Alcide De Gasperi. Si tratta di aree di circa 400 metri quadrati, recintate che saranno allestiti con delle fontane e dei giochi per cani. Costo complessivo circa 12 mila euro fontane, giochi per i cani che dovrebbero essere allestite entro l’estate. Ci sarà un codice comportamentale che dovranno adottare i padroni dei cani per una convivenza pacifica tra gli animali e il rispetto delle aree loro dedicate.