La replica della DHI: ««Ci batteremo con ogni risorsa e vinceremo in tribunale»

L'associazione "Dignitatis Humanae Institute" è pronta a dare battaglia contro l'eventuale revoca della concessione della Certosa di Trisulti. «Il Mibac ha annunciato che sta avviando l'iter per la revoca della concessione - spiega l'associazione in una nota - però la DHI contrasterà questa manovra con ogni risorsa a sua disposizione. E vinceremo». Poi l'associazione la butta in politica: «Il Ministero della Cultura può arrendersi ad ogni capriccio dell'estrema sinistra, ma la DHI non lo farà mai. Questo non è altro che il raglio della sinistra marxista culturale contro la difesa della civiltà occidentale». Quindi restano i progetti a breve per la Certosa: «L'Accademia per l'Occidente giudaico-cristiano procederà come previsto quest'autunno, e nel frattempo non vediamo l'ora di combattere il nostro caso in tribunale».