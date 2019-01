© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal capoluogo a Cassaino, passando per Ceccano e Ferentino. Anche ieri nei principali centri della provincia di Frosinone sono stati registrati valori fuori norma di Pm10 stando ai dati diffusi oggi dall'Arpa. A Ceccano e a Frosinone dall’inizio dell’anno ci sono stati già 8 giorni di sforamenti, a Ferentino 4, a Cassino 9. Una sequenza di sforamenti che sequenza quella registrata nei mesi scorsi. A dicembre nel capoluogo erano stati 25, mentre a Ceccano 23. A novembre 16 nel capoluogo, 15 a Ceccano.L’emergenza smog sta interessando anche altre città di Italia come Roma, Ferrara e Padova. In tutte, tra gli altri interventi, sono stati imposti blocchi straordinari alla circolazione dei veicoli fino ai diesel Euro 4, in qualche caso anche i diesel Euro 6. Nella zona della Valle del Sacco per ora non è in programma alcun provvedimento straordinario. Persino lo stop dei veicoli Diesel Euro 3 nei centri urbani, previsto nell’Accordo di programma firmato tra Regione e Ministero dell’Ambiente a novembre, è rimasto lettera morta, nonostante l’impegno a far partire il divieto dal 1 gennaio.