li uomini della Squadra Volanti di Frosinone, intervenuti per sedare una lite famigliare in un appartamento della parte bassa della città, hanno scoperto una vera e propria mini-piantagione «fai da te» di marijuana nella casa, dove

il coltivatore vive con la compagna e due figli minorenni. La sostanza stupefacente tenuta segretamente in giardino era coltivata all'interno di alcuni vasi con le piante che avevano raggiunto l'altezza di circa 80 cm. Prontamente sequestrata, l'uomo, un 29enne romano residente nel capoluogo è stato denunciato per coltivazione di stupefacente.

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



