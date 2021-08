La pandemia non frena le iscrizioni alle Belle Arti

Martedì 31 Agosto 2021, 02:30

Il 10 settembre è il giorno ultimo per le immatricolazioni. E l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone si conferma come Istituzione di primissimo piano a livello nazionale.

Le nuove iscrizioni (a 10 giorni dalla scadenza) sono oltre 120 e, ciò che è più rilevante, è cresciuta enormemente la presenza di giovani italiani. Segno che, a livello nazionale, l’Accademia è ormai riconosciuta come una istituzione autorevole e di prestigio.

Sono crollate invece, le iscrizioni dei giovani cinesi (un anno fa erano un centinaio, oggi sono una ventina) «ma questo dato non ci meraviglia - osserva la direttrice Loredana Rea - viste le difficoltà che la pandemia ha imposto per gli spostamenti».

Dunque, è facile pensare che (nonostante le difficoltà che sta vivendo il mondo dell’Istruzione) l’Accademia possa presto superare il tetto degli 800 studenti. Un risultato importante sia per la direttrice, che per il presidente Ennio De Vellis. Un risultato considerevole se si pensa che tre anni fa gli studenti erano 675.

I CORSI

Tredici sono i corsi a disposizione degli studenti. Per cui c’è una vasta gamma di specializzazioni su cui lavorare.

Tredici corsi, ma anche laboratori e workshop, per un’offerta formativa che punta molto sull’internazionalizzazione.

A Frosinone si studia Arte sacra, Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico, Decorazione, Fashion Design, Grafica d’Arte, Grafica d’arte per l’illustrazione, Graphic Design, Linguaggi dell’Audiovisivo, Media Art, Pittura, Pittura-Arte pubblica, Scenografia e Scultura.

LA SEDE DI FERENTINO

Molto attiva anche la sede di Ferentino, con i laboratori di Oreficeria e Tecnica delle ceramiche.

Un’Accademia dunque, in costante crescita, che guarda all’estero per offrire sempre di più opportunità ai suoi ragazzi.

Una Istituzione che si sta affermando sempre più come centro propulsore dell’attività Artistica a Frosinone, e non solo.

GLI EVENTI

Nonostante la pandemia, molto sono stati gli incontri con i grandi scenografi, scultori, fotografi. Di grande prestigio la mostra organizzata in Accademia con le opere di Gea Casolaro, artista italiana trapiantata a Parigi, nota in tutto il mondo. Come straordinaria è l’esposizione (fino al 26 settembre) ad Arpino, presso la Fondazione Mastroianni, con gli scatti del fotografo Sandro Miller, tra i più famosi al mondo.

Da sottolineare, poi, le celebrazioni per l’anno della Luna e l’incredibile mostra “Allunare infinito”, tra i corridoi del «Maca», il Museo di Arte Contemporanea dell’Accademia.

I PREMIATI

Tra le premiazioni dei ragazzi, va ricordata, una su tutte, quella di Chiara Rossi, studentessa del corso di Fashion Design, sul podio nel concorso “China Textile Ciy Cup” 2019. Il top della moda in Asia.

«L’obiettivo - conclude Loredana Rea - è quello di continuare a lavorare per far crescere la qualità della nostra offerta formativa. Il futuro, del resto, è nel segno della creatività».