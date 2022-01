Mercoledì 5 Gennaio 2022, 07:25

Nuove tecnologie, nuova rete, più sicurezza e connessione tra i servizi offerti ai cittadini. È questa la nuova sanità Ciociara disegnata dai progetti approvati dalla Regione con il Piano nazionale di ripartenza e resilienza. Un piano di ripartenza plasmato dall’Asl assieme ai sindaci della provincia di Frosinone che prevede la realizzazione di 17 Case della Comunità, 6 Ospedali di comunità per pazienti e 5 Centrali operative territoriali.

Le 28 nuove strutture, per pazienti non acuti, sono centri in cui i malati cronici (cardiopatici, diabetici, oncologici ed altri), troveranno risposte e assistenza continua grazie all’erogazione di prestazioni sanitarie con telemedicina e teleconsulto. La vera novità sono le Case di Comunità Hub attive 24 ore su 24. Qui vi opereranno equipe multiprofessionali: medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali, un infermiere ogni 1000-2000 abitanti e altre figure sociosanitarie. Ma soprattutto la presenza medica h24, 7 giorni su 7. Nelle case di Comunità spoke, invece, l’equipe multiprofessionali con presenza medica e infermieristica sarà attiva almeno 12 al giorno. Nei territori, che restano suddivisi per Distretto, ci sarà una rete sanitaria dove ci si potrà rivolgere per servizi e assistenza non urgente.

Nel Distretto A sono previste due Case di Comunità Hub ad Anagni e Fiuggi. Anagni avrà il nuovo Ospedale di Comunità con 20 nuovi posti letto e la Centrale di Distretto. A Paliano una Casa di Comunità Spoke.

Nel Distretto B l’ex ospedale di viale Mazzini sarà ristrutturato per ospitare la sede della Centrale operativa territoriale del Distretto e sarà sede di un Ospedale di comunità e della Casa di comunità hub. Case della Comunità Hub ci saranno anche Ferentino e Ceprano. Ceccano ospiterà l’Ospedale di comunità, mentre Amaseno e Veroli avranno sedi di Case di comunità spoke.

Nel Distretto C nei pressi dell’ospedale Santissima Trinità di Sora sorgerà la sede della Centrale operativa territoriale del Distretto e una Casa di comunità hub. L’Hospice di Isola Liri sarà punto di riferimento provinciale per le Cure Palliative. Ad Isola Liri sorgerà anche l’ospedale di Comunità con nuovo 20 posti letto e la casa di Comunità Hub. Sedi per le Case di comunità spoke ad Arpino e Monte San Giovanni Campano.

Nel Distretto D l’ex ospedale di Cassino sarà Sede della Centrale Operativa Territoriale del Distretto D e sarà sede di un Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità Hub .Pontecorvo avrà l’Ospedale di Comunità e una casa di Comunità Hub. Ad Atina ci sarà la Casa di Comunità di Atina. Casa di Comunità Spoke, infine, a San Giorgio a Liri.

Con i Finanziamenti del Pnrr arriveranno anche 3 tac, 1 acceleratore lineare, una gamma camera, un angiografo, ecografi top di gamma, sistemi radiologici di ultima generazione e 5 mammografi. Sulla sicurezza strutturale è previsto l’adeguamento antisismico della Palazzina Q di Frosinone è messa in sicurezza dell’Ospedale di Alatri. “Sono molto soddisfatta di questo epilogo – ha dichiarato il direttore generale dell’Asl Pierpaola D’Alessandro – visto che tutte le proposte fatte sono state accolte dall’assessore e supportate dai consiglieri regionali che ringrazio. Sono altresì felice perché tutti i sindaci hanno sostenuto l’intero processo e ora l’Asl di Frosinone porta a casa tanti importanti interventi per il futuro”.

"Una rete sanitaria innovativa, funzionale, che risponda alle criticità territoriali messe in maggiore evidenza dalla pandemia e valorizzi tutte le strutture della Provincia di Frosinone per servizi sempre più allìavanguardia. Sono queste le finalità dell'approvazione, da parte della regione Lazio, di tutti i progetti della Asl di Frosinone per una stagione epocale di investimenti sul territorio. Più servizi, maggiore qualità nelle cure, risposte alle necessità di tutti i cittadini che potranno contare, da qui in avanti, su una Asl d'eccellenza". Ha affermato invece Sara Battisti, Presidente della Commissione regionale Affari Istituzionali.