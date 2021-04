25 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







“Trasporto eccezionale” ieri mattina dal santuario della Madonna delle Grazie a piazza Santa Restituta.

È arrivata nella chiesa patronale - trasportata a mano e a spalla da molti devoti e poi dai membri della confraternita - la statua della Madonna delle Grazie, abitualmente custodita nella chiesa del santuario che sorge sulla collina omonima e che domina la città.

Per far sì che un numero maggiore di persone possa partecipare alla tradizionale messa mattutina del mese di maggio - che verrà celebrata da Don Mario Santoro - gli organi preposti hanno stabilito il trasferimento temporaneo del simulacro della Madonna che, al termine del mese mariano, tornerà a proteggere la città dall’alto.

Un’operazione tutt’altro che semplice visto il percorso particolarmente complicato e caratterizzato perlopiù da scale in pietra, a tratti anche poco stabili.

La statua è stata portata a mano proprio lungo gli oltre trecento scalini dai fedeli e sette a spalla nel tratto pianeggiante dai membri della confraternita di Santa Restituta.

All’interno del piccolo e suggestivo santuario - che comunque non è aperto al pubblico durante l’anno - la capienza di posti per rispettare la rigida normativa anticontagio sarebbe stata limitata, per il solo mese Mariano, ad un numero di persone che si aggira intorno alle 10 unità mentre all’interno della chiesa di Santa Restituta la capienza si aggira intorno alle 160 unità.

«La statua della Madonna delle Grazie - spiega il Priore Luigi Milano - con la supervisione del responsabile Remigio Tomolillo, è stata trasportata nella chiesa di Santa Restituta. Ad onor del vero, come vuole la tradizione ogni 5 anni, sarebbe dovuta scendere l’anno scorso ma, per ovvii motivi, si è rimandato a quest’anno, dal momento che, purtroppo, la chiesa ancora non è aperta al pubblico».

Il Parroco Don Mario Santoro comunica che il mese Mariano si svolgerà quindi nella chiesa di Santa Restituta ogni mattina, sia festivi che feriali, alle 6,30 con vari sacerdoti che si alterneranno nella celebrazione. Solo il 1º maggio, verrà officiata la Santa messa da S.E. il Vescovo Gerardo Antonazzo sempre alle 6,30.

Il Priore Luigi Milano ribadisce che la chiesa potrà ospitare un massimo di 162 posti a sedere e, come ormai consuetudine, verrà garantito ogni mattina un servizio, con personale preposto, per il rispetto delle norme anti Covid e quindi in totale sicurezza per i fedeli. C’è da dire che proprio la chiesa di Santa Restituta è considerata tra le più sicure della Diocesi di Sora - Aquino - Cassino - Pontecorvo proprio per la gestione della disinfezione che viene effettuata con gli ultra-violetti.

Probabilmente anche quest’anno non si svolgerà la suggestiva fiaccolata che si snodava lungo le pendici del colle di San Casto accanto la città di Sora a chiusura del mese.

Il trasporto avvenuto ieri ha messo in evidenzia anche un’altra criticità, questa volta non legata alla pandemia in corso: diversi punti del percorso, ed in particolare della scalinata, sono particolarmente pericolosi. Alcune pietre si sono staccate, qualcuna è rotolata tra la vegetazione e sotto il costone roccioso. Forse è arrivato il momento di intervenire anche per evitare incidenti a chi vi si reca per ammirare il panorama e rivolgere una preghiera.