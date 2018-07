di Annalisa Maggi

La più lunga eclissi di luna del secolo fa spettacolo, ecco gli eventi. Non mancano gli appuntamenti organizzati per assistere alla spettacolare eclissi di luna che oggi sarà resa ancora più suggestiva dall’opposizione del pianeta Marte che la colorerà di rosso.

A Castro dei Volsci, l’Associazione AstronomiAmo, organizza la serata astronomica sul “balcone sulla Ciociaria”. Sulla piazza, ai piedi della “Mamma Ciociara”, esperti e telescopi aiuteranno a godere dell’evento raccontandone gli aspetti tecnici. Dai Monti Lepini l’ eclissi di luna si vedrà sul Pianoro di Santa Serena (Pian della Croce), nel territorio del Comune di Supino, dove l’associazione “sistema natura” ha curato l’escursione di 3 km con partenza alle ore 19 verso la vetta.

Alle 19,30 si svolgerà, invece, l’escursione sul Monte Cacume, nel Comune di Patrica, organizzata dall’associazione Itinarrando ViviCiociaria con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Patrica e la collaborazione dell’Osservatorio di Campocatino.

L’Associazione AstronomiAmo, insieme alla Pro Loco e alla città di Arpino, domani, invita a una notte sotto le stelle ai piedi della Torre di Cicerone nella Civitavecchia Antica ad Arpino per l’osservazione telescopica di Giove, Saturno, Venere e Marte. “Luna rossa sul Crepacuore” è il titolo dell’iniziativa per ammirare l’evento sul monte Crepacuore, a 1997 metri, nel territorio del Comune di Guarcino. Si percorrerà il sentiero che passa per la sella e poi per la fonte del Pozzotello, con panorami unici sulla Valle Roveto. Alle 23 si ripartirà alla volta di Campocatino per una durata di 7 ore.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:11



