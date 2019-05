La Lega in Ciociaria si divora il centrodestra, bene anche Fratelli d'Italia. Forza Italia a picco

Ultimo aggiornamento: 09:38

La Lega in Ciociaria non vince, ma stravince, raccogliendo di fatto la quasi totalità del consenso di centrodestra, a spese di Forza Italia soprattutto, visto che anche Fratelli d’Italia cresce rispetto al passato. Il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico escono senza infamia e senza lode. Questo in sintesi dicono le proiezioni ormai definite delle elezioni europee con la Lega che arriva al 40,47%. Seguono tutti gli altri ma a distanza, molta distanza: Movimento 5 Stelle 18,52%, Partito democratico 16,06%, Fratelli d’Italia 8,93%, Forza Italia 8,10%. Tutte le altre forze politiche in campo non hanno superato la soglia del 4% necessaria per ottenere un seggio al Parlamento europeo.Da oggi per il centrodestra ciociaro inizia una nuova stagione con Forza Italia fanalino di coda e alla guida, come ai tempi berlusconiani ormai andati, la Lega salviniana con maggioranze bulgare. Nel capoluogo il partito di Salvini arriva al 42%, mentre Forza Italia scende a poco più del 6%. Un risultao in cui evidentemente ha pesato il recente passaggio del sindaco Nicola Ottaviani alla Lega.