Giovedì 8 Settembre 2022, 08:37



Il Frosinone continua la preparazione alla trasferta di Cittadella, dove giocherà sabato alle ore 14. A dirigere la gara dello stadio Tombolato è stato designato l'arbitro Davide Ghersini di Genova. Gli assistenti saranno Davide Miele di Torino e Claudio Barone di Roma1, mentre il quarto uomo sarà Kevin Bonacina di Bergamo. Al Var Fabio Maresca di Napoli, Avar Christian Rossi di La Spezia.

Ieri allenamento mattutino alla Città dello Sport di Ferentino con riscaldamento, esercitazioni tecniche e lavoro tattico. Ancora differenziato per Ciervo (leggero fastidio coscia sinistra), a cui si sono aggiunti Oyono (contusione al piede) e Kone (leggero affaticamento). Per tutti e tre non dovrebbe essere niente di grave.

Questa mattina in programma una nuova seduta di allenamento, al termine della quale se ne saprà di più.

LA CONFERENZA

Ieri, presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe c'è stata anche la conferenza stampa degli ultimi acquisti ovvero l'attaccante Roberto Insigne, proveniente dal Benevento nell'ambito dello scambio con Ciano, l'esterno sinistro ex Lecce, ma di scuola Juve, Gianluca Frabotta e il difensore centrale Luca Ravanelli, ex Cremonese. Si parte dal più talentuoso ovvero Insigne (fratello del più illustre Lorenzo), che riparte dal Frosinone dopo tanti campionati con la maglia del Benevento. «Mio fratello l'ho sentito, ma solo dopo la scelta di Frosinone le parole di Insigne . Lui è contento per me, in Canada sta bene e sta facendo ottime cose, mentre io cercavo un progetto del genere, che fosse in grado di esaltare le mie qualità e permettermi di dare il massimo. Spero di farlo e portare a casa l'obiettivo. Per convincermi non c'è voluto tanto tempo e nemmeno tante parole. Lo scorso anno le idee del Frosinone mi avevano impressionato tantissimo, da quelle del mister a quelle del direttore Angelozzi. Per quanto riguarda mister Grosso è un allenatore che fa risaltare molto le mie caratteristiche. Spero con la mia poca esperienza di aiutare i giovani in determinate scelte da fare in campo e fuori».

Frabotta, invece, arriva al Frosinone con la voglia di emergere definitivamente dopo aver assaporato la Serie A con la maglia della Juventus e con quella del Verona. «Lo scorso anno ho passato un periodo difficile che mi ha tenuto tanto tempo fuori dal campo spiega Frabotta Sono qui perché ho tanta voglia di dimostrare quello che valgo, questa secondo me è la squadra giusta per i miei obiettivi, per trovare continuità, per ritrovare il campo e fare bene. Ho tanta voglia di riscattarmi della passata stagione, quindi questa grande voglia di riscatto la metterò in campo».

Luca Ravanelli è una garanzia e dopo aver conquistato la Serie A con la maglia grigiorossa della Cremonese ci vuole riprovare con quella giallazzurra: «La Cremonese aveva fatto delle scelte e non rientravo più nel progetto tecnico. Appena è arrivata la chiamata del Frosinone non ci ho pensato due volte, ho capito che la squadra è forte e ci sono grandissimi valori. Con il mister ci siamo parlati, gli ho detto che sono a sua completa disposizione, che darò sempre il meglio di me. Spero di essere quel qualcosa in più che dia continuità alla solidità difensiva che c'è stata fino ad ora».