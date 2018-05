Quattordici mila posti di lavoro persi, 1.700 imprese chiuse, 100 milioni di euro di massa salari persa

dai lavoratori e 12 milioni di ore lavorate in meno. Sono gli effetti della crisi che tra il 2008 e il 2017 ha colpito il settore dell'edilizia nei territori di Frosinone e Latina. I dati sono stati forniti dal commissario della Filca Cisl Lazio Sud, Fabio Turco, nella relazione al congresso straordinario, che al termine eleggerà due nuovi segretari generali con rispettive segreterie della Filca Cisl di Frosinone e di Latina.



Numeri che, per il sindacato, «devono far riflettere e che riguardano il settore trainante dell'economia regionale, l'edilizia: una crisi che dura da dieci anni e che ancora oggi non lascia intravvedere segnali positivi».



Nel periodo dal 2008 al 2017, riepiloga il sindacato, «hanno perso la vita 36 operai tra i cantieri delle due province, 19 a Latina e 17 a Frosinone». «Rimettere in moto l'edilizia - sottolinea - vuol dire dare ulteriore slancio all'economia regionale e offrire l'opportunità a chi è stato espulso dal mercato di avere un'opportunità. Per questo chiediamo -spiega la nota del sindacato- nuovi investimenti e la realizzazione di infrastrutture che migliorino i collegamenti tra le

due province, come l'autostrada Roma-Latina e la complanare Cisterna-Valmontone».

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:36



