Il Medico Superiore della Polizia di Stato dr. Angelo Simoniello, dopo anni di intensa e generosa attività presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Frosinone il 1 ottobre 2019 è stato posto in quiescenza.A prendere il suo posto è giunta la dr.ssa Stefania Marchione, con alle spalle già una significativa esperienza maturata in campo medico.Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 2012, nel 2018 ha conseguito la specializzazione in Medicina Legale.Nel mese di dicembre 2019 al termine del 14° corso di formazione per medici della Polizia di Stato è stata nominata Medico Principale ed assegnata alla Questura di Frosinone.Alla dr.ssa Marchione è affidato il delicatissimo compito della “cura del personale che è il capitale più prezioso che abbiamo", come ha sottolineato il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli in occasione della cerimonia di giuramento ed a lei vanno i nostri più sinceri auguri per il nuovo incarico.