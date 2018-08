di Pierfederico Pernarella

Per la terza volta, nel giro di pochi mesi, in provincia di Frosinone viene centrata la combinazione vincente all'ultimo concorso lanciato da Lottomatica, Million Day. La vincita è stata fatta nella giornata di venerdì in una ricevitoria di Veroli. Questi i numeri fortunati: 14-16 -17-32- 50. La notizia è stata resa nota dalla stessa Lottomatica sul proprio sito web. In paese se ne sa poco. Non si conoscono né la ricevitoria dove sono stati giocati i numeri, né tanto meno il nuovo milionario.Anche il sindaco Simone Cretaro non ne sapeva nulla. In questo concorso la Ciociaria si aggiudica la palma della provincia più fortunata d'Italia. Con quella di venerdì sono in tutto 28 le vincite da un milione assegnate da quando è stato lanciato il concorso. Tre di queste sono avvenute in Ciociaria.La prima a in una ricevitoria di Fumone, in via Vicinale Canterno, gestita dalla signora Rina Petrucci il primo marzo di quest'anno, con i seguenti numeri: 1-20-47-48-52. Quello di Fumone è stato il secondo milione vinto dall'inizio del concorso.L'altra il 4 maggio, nel capoluogo, nel bar tabacchi di Corso della Repubblica gestito da Giorgia Straccamore, con i seguenti numeri: 12-16-18-19-47. In nessun'altra provincia di Italia tre vittorie.