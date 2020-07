La Corte dei Conti assolve tre tecnici e condanna il Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano operato per il bene del Comune. Avevano fatto risparmiare denaro alle casse municipali, ma (per un esposto dei 5 stelle) sono finiti davanti ai giudici della Corte dei Conti. E’ l’odissea vissuta dai tre tecnici che dal 2013 al 2016 si sono succeduti all’ufficio tecnico e settore ambiente del comune di Ceprano . Si tratta dell’architetto Aurelio Tucci, dell’architetto Rolando Marchetti e dell’architetto Rosario Vincenzo Robusto.Ma il paradosso è che il Comune di Ceprano, anzichè difendere i suoi tecnici (in particolare Marchetti e Robusto, nominati sotto la guida dell’attuale sindaco Marco Galli) è intervenuto nel procedimento «ad adiuvandum» (tramite l’avv. Giuseppe Gigli) condividendo la tesi accusatoria.Ma ora i Giudici contabili non solo hanno appurato la piena correttezza e competenza dei tre tecnici, ma ha anche condannato il Comune di Ceprano a pagare le spese legali.LA STORIAI tre architetti sono finiti dinanzi alla Corte dei conti, per un presunto danno erariale nell’affidamento e nella gestione del contratto (con la società Gea) del servizio di raccolta differenziata. A loro, dopo le indagini della Finanza, veniva contestato un danno erariale, ai danni del Comune di Ceprano, pari a 299.728,88 euro. A Tucci, difeso dagli avvocati Floriana Viselli e Stefano Scarano era stato contestato un danno di 89.040 euro (80.180,72 euro per il pagamento delle spese di personale della società e di 8.860 per mancata applicazione delle penali per inadempimenti contrattuali). A Marchetti, difeso dall’avvocato Massimo Cocco, era stato contestato il danno di 113.183 euro (112.564,95 euro per il pagamento delle spese di personale della società e 618,45 euro per il pagamento delle utenze che avrebbero dovuto essere a carico della Società). A Robusto, difeso dall’avvocato Francesco Scalia, era stato contestato un danno pari a 97.504 euro (90.051,96 euro per il pagamento delle spese di personale della società e di 6.252,80 euro per il pagamento delle utenze che avrebbero dovuto essere a carico della Società). I diversi importi, ovviamente, dipendevano anche dal periodo in cui ciascuno aveva diretto l’Ufficio.LE SOMMESomme, quelle imputate ai tre tecnici, dedotte da un’ipotesi di duplicazione dei costi per il Comune in ordine al «distacco funzionale» di 6 dipendenti presso la Gea, con qualifica di operatore ecologico, ma anche ai presunti mancati controlli da parte dei tecnici comunali sull’effettivo utilizzo da parte della società dei 12 lavoratori previsti nel contratto per l’erogazione del servizio.In pratica la società, per svolgere il servizio di raccolta differenziata, doveva assumere personale; ma, al tempo stesso, con il nuovo servizio, il Comune avrebbe avuto un esubero di 6 netturbini. Da qui l’intuizione di Tucci che (oltre a ottenere dalla Gea un prezzo scontatissimo, al massimo ribasso) propose di distaccare i 6 operai (che comunque restavano dipendenti comunali) a servizio della Gea per lo svolgimento della raccolta differenziata.Dei 6 operai, ben presto 2 andarono in pensione e un terzo accumulò giorni su giorni di malattia.In pratica, dunque, la Gea fu costretta ad assumere, ex novo, altri tre operai chiedendo, però, che venissero pagati dal Comune (in sostituzione dei 3 non utilizzati).LA DIFESALe difese degli imputati hanno quindi sostenuto che «non vi è stata alcuna duplicazione di costi, evidenziando - tra l’altro - che detti costi rimborsati sono stati inferiori a quelli del personale alle dipendenze del Comune».In generale le tre difese hanno sostenuto che gli atti posti in essere erano propri del contratto sottoscritto con la Gea. E la Corte dei Conti ha accolto in pieno tale tesi, assolvendo totalmente i tre tecnici, non ravvisando alcun danno erariale.Di contro, il Comune di Ceprano (che si è costituito in giudizio) è stato condannato a pagare le spese legali, ai tre convenuti, per un totale di 10.189,92 così ripartiti a favore di ciascun convenuto: per Tucci 3.056,98 euro, per Marchetti 3.872,17 euro e per Robusto 3.158,88 euro.