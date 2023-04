La "Champions" di Poste, riconoscimenti anche alla filiale di Frosinone

Importanti riconoscimenti per la filiale di Frosinone di Poste Italiane nel corso dell'incontro celebrativo “Champions Protezione” che si è svolto nei giorni scorsi. Si è trattato di un'occasione nel corso della quale sono state premiate le migliori filiali e i migliori uffici postali di tutta Italia che si sono distinti nel 2022 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nel collocamento delle polizze Poste vivere protetti e sui preventivi di Poste guidare sicuri. «In particolare - si legge in una nota - la filiale di Frosinone, che comprende 130 uffici postali, ha raggiunto e superato l’obiettivo assegnato».

All’incontro, condotto da Nicola Piccioli, responsabile supporto prodotti e servizi mass market di Poste Italiane, hanno partecipato oltre 240 dipendenti di tutta Italia.

«In rappresentanza della filiale di Frosinone erano presenti, oltre al direttore della filiale Emilio Contrasto e alla responsabile commerciale Ornella Gerardi, anche tre referenti commerciali di zona, uno specialista commerciale mobile, quattro consulenti commerciali, un consulente premium e i direttori degli uffici postali di Ferentino, Piglio e Villa Latina».