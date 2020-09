La Catalent accelera, a novembre la distribuzione del vaccino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E ora si accelera. La Catalent è pronta ad affrontare la sfida del vaccino anti-Covid e, per farlo, da luglio ad oggi, ha assunto un centinaio di giovani.«Abbiamo iniziato già a fare i lotti di prova - spiega Barbara Sambuco, general manager del sito produttivo di Anagni -. Entro fine settembre partiremo con il test “media fill” per simulare il processo asettico (vale a dire la sterilizzazione delle fiale prima del riempimento) e aspettiamo per metà ottobre i materiali da AstraZeneca per partire con la produzione del vaccino».Lo stabilimento, infatti, in virtù di un accordo con AstraZeneca (azienda biofarmaceutica svedese-britannica operante nella ricerca scientifica) si occuperà di infialare il vaccino sviluppato insieme all’università di Oxford e in collaborazione con la «Irbm» di Pomezia. Un vaccino che, secondo gli auspici del ministro della Salute Roberto Speranza, dovrebbe essere disponibile in Italia prima della fine anno. A quel punto si darà la precedenza ai sanitari, agli anziani e ai malati.Dunque, a 50 chilometri a sud di Roma, lungo l’autostrada, in due ettari di capannoni immersi nel verde di platani e magnolie, si sta per scrivere un pezzo di storia. Perché è da qui che partirà l’offensiva alla più grande pandemia del secolo, che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere.AstraZeneca, infatti, ha acquisito il brevetto ed ha siglato accordi con i governi di tutto il mondo, tra cui l’Italia, per la fornitura del vaccino; ma per il confezionamento ha scelto Anagni. Il perché abbia scelto, Catalent, è presto detto. «Veramente ci conosce da tempo - osserva la Sambuco -. I rapporti commerciali con Catalent sono vecchi di anni. E comunque il nostro stabilimento ha una capacità di produzione che pochi hanno al mondo».LA STORIAIl sito di Anagni è nato negli anni ‘60 e a lungo “targato” Bristol Myers Squibb, fino a quando , nel 2020, è stato acquisito dall’americana Catalent. «Si tratta di uno stabilimento all’avanguardia, da sempre dedicato a prodotti sterili e solidi orali, che dagli inizi degli anni 2000 ha iniziato a rifornire circa 70 mercati esteri. Siamo abituati a garantire volumi importanti e siamo dotati di isolatori, macchinari per la produzione di farmaci sterili», sottolinea Sambuco. Nello stabilimento operano circa 700 dipendenti. Da luglio ha proceduto un centinaio di assunzioni di personale, tra produzione, operatori farmaceutici, analisti, esperti in qualità e sviluppo di processo.L’ACCORDOL’accordo commerciale con AstraZeneca prevede la consegna di 300 milioni di dosi entro marzo. «Da fine ottobre, dunque, saremo in grado di confezionare 50 milioni di fiale al mese». Prima di essere infialato, comunque, il vaccino passerà numerosi test nei laboratori ciociari. «AstraZeneca - prosegue la Sambuco - invierà qui ad Anagni i contenitori di prodotto biologico. Saremo noi, poi, a mescolare gli eccipienti per consentire un corretto metabolismo del prodotto. Quindi, attraverso i nostri reparti sterili, provvederemo ad infialarlo». Ingredienti e dosaggi, ovviamente, sono top secret. E sono affidati a personale altamente specializzato e veloce. La Catalent, infatti, vanta un record mondiale: è la più rapida al mondo per l’infialamento delle medicine. E la velocità, così come la puntualità manifatturiera, costituiscono un enorme valore aggiunto nella farmaceutica.LA CAUTELAMa sui vaccini ieri è intervenuto il professor Francesco Fedele, titolare I Cattedra e Primario della Divisione di Cardiologia del Policlinico Umberto I di Roma: «Il vaccino è un passaggio estremamente importante, ma va fatto con grande cautela. Ancora non è ben chiaro se, ad esempio, un malato possa essere, in seguito, contagiato di nuovo. Dunque, prima che venga utilizzato su larga scala, il vaccino va attentamente testato, e i mesi di sperimentazione potrebbero essere insufficienti. Sarei molto più sicuro di un vaccino testato in maniera più approfondita».