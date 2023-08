Giovedì 24 Agosto 2023, 07:54

Ruoli diversi, stazza che non passa inosservata e, soprattutto, la stessa voglia di mettersi in luce e di stupire o almeno di provare a farlo con il Frosinone in Serie A. Uno ha 25 anni, è esploso nella scorsa stagione nelle file del Bari (17 reti) e ha ben figurato ai Mondiali del Qatar 2022 con il Marocco. L'altro ha già trascorso 22 primavere, è cresciuto nella Juventus e nella passata annata è stato uno dei punti di riferimento della formazione bianconera Next Gen in Serie C, con qualche presenza anche in prima squadra. Walid Cheddira, attaccante italo-marocchino di 187 centimetri, e Enzo Alan Tomas Barrenechea, centrocampista di un metro e 86 cm nato in Argentina, sono due dei rinforzi approdati alla corte di mister Di Francesco per cercare di centrare la missione salvezza. Sono in prestito temporaneo fino al 30 giugno 2024, il primo proveniente dal Napoli e il secondo dalla Vecchia Signora. Due giovani su cui la società di viale Olimpia e il tecnico puntano e scommettono per raggiungere l'ambito traguardo. Barrenechea ha già esordito nella sfida casalinga con il Napoli, Cheddira lo farà sabato nella seconda uscita allo "Stirpe" contro la temibile Atalanta.

Entrambi si sono presentati ai tifosi ieri parlando di obiettivi e ambizioni. «Ho scelto Frosinone perché è una società ambiziosa, sana e con un direttore che è un ottimo conoscitore di calcio. Aspetti che si sono rivelati fondamentali e che mi hanno dato grande forza - ha spiegato Cheddira, il quale intende lasciare il segno anche in A e restare nel giro della Nazionale -. La mia filosofia è quella di pensare giorno per giorno, lavorare tanto per poi arrivare alla partita e dare tutto, dimostrando il mio valore. Arrivo al Frosinone con una voglia e una carica mai avute prima. Giochiamo in A e darò il massimo per raggiungere l'obiettivo di squadra» Poi Cheddira si sofferma sulle sue peculiarità da bomber: «Nasco attaccante centrale, prima punta, ma nel momento del bisogno posso dare la mia totale disponibilità anche come esterno o a giocare in qualsiasi altra parte del campo. La mia caratteristica è l'attacco della profondità in velocità unita alla forza fisica. Con il lavoro quotidiano posso migliorare nella finalizzazione».

Punta a una grande stagione anche Barrenechea: «Credo che il Frosinone sia il posto giusto per fare progressi. È importante per me mettere dentro minuti per contribuire a un processo di crescita della squadra e personale. Spero di dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi». Il centrocampista è reduce dall'avventura definita «bellissima e formativa» nella Juve: «Per me - ha sottolineato - è un bagaglio importante». Sull'ex canarino Federico Gatti diventato bianconero ha affermato: «Posso dire con certezza che quanto lui mostra in campo, mi riferisco alla grinta e alla cattiveria agonistica, è tutto figlio dell'esperienza che ha vissuto qui al Frosinone». Sulle sue attitudini ha evidenziato: «Ora mi sento più a mio agio a giocare da play. Credo che quello che mi identifica meglio sia il gioco aereo e un buon passo in mezzo al campo. Debbo migliorare nel ritmo di gioco».

MERCATO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Frosinone resta vigile sul mercato in questi ultimi giorni di finestra estiva.Per la difesa sembra ormai fatta per l'ingaggio del difensore spagnolo di 26 anni Pol Lirola, in forza ai francesi dell'Olympique Marsiglia. Per il suo trasferimento (formula del prestito secco) mancherebbe soltanto l'ufficialità.D'altronde, in casa giallazzurra si era alla ricerca di un innesto per puntellare ulteriormente il pacchetto arretrato. La squadra, intanto, sta continuando a sudare per preparare la sfida con la Dea, reduce dal colpo di Sassuolo. Mister Di Francesco dovrebbe avere l'intera rosa a disposizione: restano da valutare soltanto le condizioni di Kalaj, che anche ieri ha svolto lavoro differenziato. A dirigere il match, in programma sabato, sarà Juan Luca Sacchi di Macerata.