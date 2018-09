© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alexandru Bogdan Colteanu (nella foto), il romeno di 27 anni soprannominato la belva di Lanciano aveva lasciato il segno anche nel capoluogo ciociaro. Il quarto uomo arrestato per la rapina avvenuta ai danni dei coniugi Martelli, con lo stesso modus operandi, l'11 giugno del 201, a Frosinone, spacciandosi per un giardiniere, riuscì a penetrare nella casa del padre dell'ex sindaco Michele Marini e dopo averlo massacrato di botte legò l'anziano ad una sedia per ore. A causa di quell'aggressione fisica il pensionato fu costretto al ricovero per un mese. Due settimane dopo un'altra coppia di imprenditori residenti in via Marittima vennero picchiati selvaggiamente a scopo di rapina. In quel caso l'uomo, assetato di denaro, aveva aggredito i due coniugi con la complicità del fratello.Il romeno fin da piccolo aveva vissuto con la sua famiglia in viale Grecia, uno dei quartieri popolari della città. I residenti della zona li conoscevano come i giardinieri, quelli che venivano chiamati dai proprietari delle ville per sistemare le loro siepi. Ma quell'occupazione era soltanto uno specchietto per le allodole. Con la scusa di tagliare l'erba ai giardini riuscivano a guadagnarsi la fiducia di tanti proprietari che puntualmente venivano malmenati e rapinati. Per tutto il tempo che il romeno ed il fratello sono rimasti in Ciociaria erano diventati il terrore dei titolari delle ville. A fermarli furonoe gli agenti della Squadra Mobile di Frosinone.Nel corso di un blitz gli uomini diretti dal vice questore Carlo Bianchi riuscirono a bloccare i due fratelli mentre scappavano per le campagne adiacenti l'autostrada. I due vennero stanati dalle unità cinofile mentre avevano cercato di rifugiarsi in un pantano. All'epoca dei fatti vennero condannati dal tribunale dei Minori di Roma a sei anni di reclusione. Scontata la pena e tornati in libertà di loro si erano perse le tracce, fino al drammatico episodio avvenuto ai danni di due imprenditori di Lanciano.