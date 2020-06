© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri dell’emergenza Coronavirus, l’impegno messo in campo e la nuova mappa della sanità Ciociara. Dopo l’emergenza, la Asl di Frosinone traccia un bilancio, pensando al futuro.«Potenzieremo i presidi sanitari e le Case della salute» ha detto più volte la dottoressa Patrizia Magrini, direttore generale facente funzioni. Una ripartenza tutta a trazione femminile, accanto alla dottoressa Magrini, c’è la dottoressa Martini delle Professioni Infermieristiche e la dottoressa d’Alessandro, direttore amministrativo.I NUMERI DELL’EMERGENZAI positivi al Coronavirus (i dati aggiornati al 22 giungo) sono stato 695, le vittime 58. Il numero totale dei contagi, pari all’8,3 percento dei casi avvenuti nella Regione, pone la Ciociaria ai vertici della classifica nei territori laziali, prima c’è solo Roma e Provincia. Imponente è stato l’impegno che l’Asl ha calato sul territorio nel periodo di massima emergenza.L’ospedale di Frosinone è stato interamente dedicato all’emergenza in atto. I Centri con i maggiori positivi sono stati: Alatri 71 casi, Frosinone 70 casi, Veroli 51 casi, Sora 49 casi, Cassino 48 casi, Fiuggi 25 casi e Ceprano 19 casi.I Comuni senza contagi, in Ciociaria, sono stati 25.LA TRASFORMAZIONEAllo Spaziani c’è stata la trasformazione totale che ha portato ad avere 20 posti letto nell’unità di rianimazione, in precedenza erano 6; il reparto di Malattie Infettive, è passato da 14 a 26; è stato istituito il reparto di Medicina Covid da 40 posti letto e la Medicina d’urgenza Covid con 20 posti.In totale lo Spaziani ha potuto contare su 86 posti ordinari e 20 di terapia intensiva. Con tutte le procedure possibili previste sono state eseguite assunzioni. Ci sono state 56 assunzioni a tempo indeterminato di medici e ben 151 tra infermieri, tecnici, amministrativi e ausiliari.«Il Covid- 19 non è ancora stato sconfitto. Oggi dobbiamo dire grazie a tutti e ricordare le vittime di questa pandemia» , ha spiegato la dottoressa Magrini.All’ospedale Spaziani non ci sono ricoverati Covid: attualmente i positivi sono 2 i Ciociaria e sono in isolamento domiciliare.I tamponi eseguiti sono stati 17.701, mentre i test sierologici sono stati 5.660. I test agli operatori sanitari sono stati 3924, 495 alle forze dell’ordine, 245 ai medici di base, 165 ai farmacisti, 716 ai donatori di sangue e 115 ai cittadini. Di questi i tamponi positivi sono stati 2: un operatore sanitario e un medico di base.«Terminati i test agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine - ha aggiunto la dottoressa Magrini - partiremo a breve con gli agenti di polizia locale . Poi si passerà al personale dei Tribunali di Frosinone e Cassino. Prima dell’avvio dell’anno scolastico tutto il personale docente e gli operatori della scuola saranno sottoposti a test sierologico. I cittadini di questa provincia - ha aggiunto - hanno avuto cure primarie di eccellenza. Ad esempio lo Spaziani ha partecipato allo Studio del Tocilizumab (il farmaco anti artrite per contrastare il Covid) con 33 pazienti trattati».Grande è stato il cuore dei Ciociari, in 209 hanno donato oltre 570 mila euro e acquistato macchinari per 370 mila euro.LA RIPARTENZALa Ciociaria, in termini di strutture e offerta sanitaria, avrà maggiori possibilità con il post Covid. La Regione ha cristallizzato, anche per avere un quadro più solido nel caso in cui ci sarà un’altra ondata di contagi in autunno, l’offerta sanitaria. La terapia intensiva dell’ospedale di Frosinone avrà stabilmente 20 posti letto, la terapia intensiva di Alatri 2 e Cassino passa da 6 a 8. Istituita la Terapia Intensiva Pneumologica con 20 posti a Frosinone, 14 a Cassino e 8 a Sora.LE HOLDING AREAMa non solo è stata disposta la ristrutturazione dei quattro pronto soccorso. Nasceranno le Holding Area nel pronto soccorso, dove allocare, in maniera protetta e distanziata i pazienti in attesa di ricovero, per evitare gli affollamenti. «Il nostro intendo è quello di portata di ogni Comune tutto quello che serve a promuovere la salute e ad assistere la cronicità. Realizzando ulteriori Centri di cura specifici di riferimento tramite valorizzazione di strutture preesistenti, per evitare i viaggi fuori Provincia» ha aggiunto la dottoressa Magrini.IL LAVORO ACCUMULATOLe visite, non urgenti, da recuperare sono 62.224. Spiccano 11.199 prestazioni in ambito radiologico. Occorrono 69.306 ore di lavoro, di cui 34.636 ore per medico ad un costo di 60 euro l’ora. Il un totale è di 2.079.180 euro. Mentre per infermieri o tecnici occorrono 34.653 ore, a 30 euro l’ora per un totale di 1.039.590 euro. Una somma importante, già finanziata dalla Regione per 3.118.770 euro. Le visite per il recupero delle prestazioni verranno eseguite anche nelle ore serali e nei giorni festivi.In via di risoluzione anche la questione degli anestesisti all’ospedale di Cassino. A breve 5 anestesisti prenderanno servizio all’Asl.