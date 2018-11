© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento agonistico all'Aquila per il circuito Adriatico Cross Tour nel giorno di Ognissanti, nel Campo Murata Gigotti che ha ospitato la quarta edizione del Trofeo Città di L'Aquila. Insieme a Protezione Civile e Pro Locodi Coppito, impeccabile organizzazione della 'Ciclistica L'Aquila Angelo Piccò che ha allestito un percorso daciclocross ad hoc reso più impegnativo da pioggia battente e fango. Duecento i corridori provenienti dal Centro-Sud compresi biker delle società aderenti a Federciclismo Abruzzo per l'assegnazione dei titoli regionali. «A nome del comitato coordinatore, degli organizzatori delle varie prove e di tutti i partecipanti vogliamo porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Dimitri Buttarelli» ha detto Emanuele Serrani ricordando l'atleta 40enne di Paliano ( Frosinone) morto domenica scorsa, durante una gara di ciclocross, a Montesilvano (Pescara). «Un vero appassionato che non è mai mancato a nessuna gara del nostro circuito e per il quale era già iscritto».«Per renderlo ancora presente tra noi, abbiamo deciso di assegnargli simbolicamente il numero 1 per questa gara e per tutte le restanti prove dell'Adriatico Cross Tour, chiamandolo anche in griglia. Quest'anno per la prima volta abbiamo deciso di realizzare le maglie di leader da utilizzare per la premiazione finale del circuito. Non avremmo mai pensato di assegnarne una in queste circostanze, però ci sembra doveroso consegnare alla famiglia di Dimitri la prima maglia di leader del circuito, consapevoli che, se l'avesse vinta sul campo, l'avrebbe onorata sicuramente nel migliore dei modi».La maglia di leader del circuito Adriatico Cross Tour è stata consegnata al compagno di squadra Marco Fortunati della Bike Lab al centro di un momento commemorativo seguito da un minuto di raccoglimento nelle tre partenze suddivise per fasce di età. Oltre alla validità di prova dell'Adriatico Cross Tour e Master Uisp, quella dell'Aquila è stata una corsa per l'assegnazione dei punteggi Top Class FCI.