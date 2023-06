Giovedì 22 Giugno 2023, 07:20

L'università di Cassino vuole puntare sulla sede distaccata di Frosinone con l'istituzione di nuovi corsi di laurea. È questo l'impegno sottoscritto ieri pomeriggio nel protocollo d'intesa tra il rettore e il comune di Frosinone. Già dall'inizio del prossimo anno accademico, previsto a novembre, la sede universitaria di piazza Marzi si arricchirà di nuovi servizi e corsi aggiuntivi. Si parte dal corso Meccanotronico che formerà nuovi studenti per una figura professionale molto richiesta dalle aziende locali ma che attualmente trova poca offerta sul territorio. Ma altri corsi sono pronti a partire come la facoltà del "Made in Italy", unica nel suo genere Italia per la quale si attende solo l'ok da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

L'intesa prevede anche investimenti importanti, circa 2 milioni di euro di fondi derivati dal Pnr, per rimettere a nuovo la sede e creare nuovi servizi come la mensa universitaria i cui lavori sono già in corso. Per il capoluogo ciociaro, sede distaccata dell'Università di Cassino, finalmente si apre un'offerta formativa più ampia di quella attuale che porterà, da qui a qualche mese, al riempimento dell'attuale palazzo di piazza Marzi oggi sfruttato solo al 50% delle proprie potenzialità. Obiettivo finale del protocollo, che s'inserisce nel "Piano di Gestione Frosinone Alta" è quello di rilanciare il centro storico come una piccola cittadella universitaria.

«Abbiamo messo un altro tassello ha dichiarato l'assessore al centro storico Rossella Testa Dopo l'Accademia delle Belle Arti, la Camera di Commercio, la Banca popolare del Cassinate, mancava l'Università. Con questo protocollo potenzieremo l'offerta didattica del capoluogo così da incrementare le presenze di studenti nel centro storico».

«L'Università ha spiegato il rettore Marco Dell'Isola farà da volano al centro storico ma la scelta dell'Accademia di investire su questa parte di città è anche perché oggi gli studenti amano studiare nelle città e nei loro centri storici. Attraverso questo protocollo rafforzeremo la presenza a Frosinone con nuovi corsi di laurea. Oggi l'attuale sede è per metà vuota. Dal prossimo anno accademico, invece, l'80% degli spazi saranno riempiti per arrivare al riempimento totale tra due anni».Un piano della sede sarà destinato ai laboratori per la formazione del Meccatronico un altro alle aule. «Questo rapporto con l'Università che si va sempre più consolidando è solo un punto di partenza che porterà nuovo sviluppo in centro nei prossimi anni - ha affermato il sindaco del capoluogo, Riccardo Mastrangeli - Tra qualche giorno verrà presentato il nuovo corso Meccatronico, un progetto realizzato insieme alle aziende per unire la formazione culturale e didattica con le esigenze lavorative del territorio con particolare riferimento alle aziende manifatturiere e meccaniche. Poi a breve partiranno anche nuovi corsi di laurea che annunceremo quando ci sarà l'ok del Ministero. Un particolare ringraziamento va al delegato ai rapporti con l'Università, Giovanni Bortone».Ma non finisce qui. Dal prossimo anno accademico partirà anche il servizio mensa per gli studenti universitari mentre si sta lavorando anche per trovare una sede idonea sempre in centro da destinare alla Casa dello Studente. Frosinone, insomma investe sulla cultura per rilanciare sia dal punto di vista residenziale sia dal punto di vista economico il territorio. Più studenti significa più appartamenti in affitto, più consumi, più socialità e maggiori possibilità per le aziende di trovare futuri lavoratori formati in casa. «Questo obiettivo conclude Mastrangeli rappresenta una prima risposta ad uno dei punti cardini del programma elettorale che prevedeva l'allargamento della formazione universitaria in città».