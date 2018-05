L'Università ospita le finali nazionali di W&E Championship Informatica. All'ITC di Nettuno il podio

di Elena Pittiglio

Si sono svolte presso il Polo della Folcara dell’università di Cassino le finali della W&E Championship Informatica 2018 che ha visto sfidarsi 1.206 studenti provenienti da 77 Istituti superiori di tutta Italia, classificati nelle precedenti fasi dei campionati. Al termine della finale nell’Aula Magna si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori. A premiare la squadra vincitrice e il campione italiano, anzi la campionessa, il rettore Giovanni Betta. Questi i vincitori. A vincere W&E Championship Informatica 2018 è stata Sharon Passeri dell’ITC Emanuela Loi di Nettuno. Lo studente Iacopo Menchini dell’Istituto d’Istruzione Superiore Galileo Artiglio di Viareggio è stato primo classificato nella gara di PowerPoint. Iacopo Sandrì dell’ Istituto Tecnico Einaudi Montebelluna è risultato primo nella classifica individuale Word. Mattia Faietta del liceo Scientifico Statale "Corradino D'Ascanio" si è classificata prima per la sfida Excel. Per la sfida a squadre l’ITC Emanuela Loi di Nettuno è risultato primo assoluto. Secondo il liceo Scientifico Vito Volterra di Fabriano. Terza l’Istituto Nicoluggi Reggio di Isola del Liri. “E’ questa una competizione che vi prepara alla vita” ha detto il rettore Betta che ha aggiunto: “La vita è competizione. Attraverso questa competizione sana si comprendono le regole della vita. Chi fa bene vince. Chi fa meno bene capisce che poteva fare meglio. Alla fine essere qui oggi è un grande successo. Siete tutti vincitori” ha concluso il rettore.

