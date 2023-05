Martedì 30 Maggio 2023, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 09:45

Ha tentato di salire sul feretro della sua padrona, poi si è accucciato sotto la bara sul tappeto dinanzi l'altare. Una scena straziante quella immortalata a Santopadre domenica pomeriggio durante la celebrazione dei funerali della signora Iolanda Cappello, deceduta improvvisamente venerdì notte all'età di 84 anni. Il funerale è stato celebrato da Don Giuseppe Rizzo nella chiesa di San Folco. Lo stesso parroco fu protagonista qualche tempo fa di un'altra commovente storia con protagonista un cane.Vedova, la signora Iolanda, personale cordiale e amata da tutti, viveva nel centro del paese insieme a sua sorella Caterina, di poco più anziana, mentre il fratello Rocco vive a Roma.Nella loro casa, però, uno spazio speciale è occupato da tempo anche dal piccolo Bobby, un meticcio a cui la signora era tanto affezionata ed alla quale il suo amico a quattro zampe donava tutta la sua compagnia ed allegria. In cambio di tante carezze e una ciotola di cibo. E proprio a testimonianza di questo affetto profondo e reciproco domenica pomeriggio non ne voleva sapere di allontanarsi dalla bara. È rimasto composto, immobile vicino alla sua "mamma" umana fino alla fine accompagnando il feretro persino al cimitero.In chiesa c'erano i familiari, amici e conoscenti sconcertati, già profondamente addolorati per la dipartita della signora, e che si sono ulteriormente commossi dinanzi a quella scena così triste ma allo stesso tempo emozionante. Né il sacerdote né nessun altro lo hanno allontanato capendo che anche la povera bestiola in quel momento stava soffrendo insieme a loro. In fondo faceva parte di una famiglia a cui, adesso, è venuta a mancare una parte importante.Al termine della celebrazione il corteo funebre si è mosso a piedi alla volta del cimitero distante circa 1 chilometro. Ed anche in quest'occasione Bobby non si è allontanato un solo istante seguendo insieme alla signora Caterina, sorella della defunta, il carro funebre. Strazio che si è aggiunto ad altro strazio. Al termine del funerale è tornato nella sua casa insieme alla "zia" umana.Davvero un episodio triste ma che ben fan comprendere quanto amore sappiano dare gli animali ed in particolare i cagnolini, amore che in questo caso era totalmente ricambiato.La foto pubblicata sui social dell'Agenzia Funebre Cappello, che ha curato le esequie, sta facendo il giro del web ed è già virale. «Oggi ho visto con i miei occhi l'amore degli animali per il loro padrone», si legge sulla pagina dell'agenzia. Il post è stato ripreso anche dal Comune di Santopadre che ha voluto porgere le condoglianze ai familiari della defunta. Il post ha suscitato davvero profonda commozione: tantissimi i messaggi di amore per gli animali. In molti ricordano la celeberrima frase di Victor Hugo: "Chi pensa che i cani non abbiano un'anima, non ha mai guardato un cane negli occhi".