Giovedì 14 Luglio 2022, 08:02 - Ultimo aggiornamento: 08:49

Rifiuti pericolosi classificati, attraverso l'errata attribuzione dei codici identificativi, e dunque trattati come semplici rifiuti solidi urbani. Si è conclusa ieri dinanzi al Gup Niccolò Marino del Tribunale di Roma l'udienza preliminare scaturita dall'operazione Maschera dei carabinieri forestali di Frosinone, al termine della quale in 41, tra persone fisiche (29 tra privati ed ex vertici della Saf), e società sono stati rinviati a giudizio per reati che vanno dal traffico di rifiuti alla truffa.

GLI IMPUTATI

Gli imputati sono: Valter Lozza, Aldo Giovenchi, Serena Zompanti, Bruno Navarra, Antonio Giuliano, Mauro Vicano, Cesare Augusto Fardelli, Roberto Suppressa, Carmelina Scaglione, Irene Cocco, Francesco Rizzi, Felice Rea, Giancarlo Panetta, Rosettano Navarra, Fabio Cellucci, Enrico Giuliano, Fernando Maurizi, Antonino Di Folco, Fernando Conti, Stefano Sciolette, Milena Margarella, Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Giovanni Ferone, Marco Arduini, Enrico Arduini, Rocco Furia, Ottaviano Sabellico e Francesco Rande. Per le società compaiono: Mad srl; Società AmbienteFrosinone spa; Refcta srl; Ferone srl; Se.In srl; Società Industriale Meridionale srl; E.Giovi srl; Tecno.Gea. srl; Vetreco srl; Centro Servizi Ambientali srl; D.S.I. Servizi Industriali srl. Per tutti il processo inizierà il prossimo 13 ottobre dinanzi al Tribunale di Cassino. Le parti civili individuate sono 57, per lo più comuni della provincia di Frosinone, ma anche la Regione Lazio.

Diversi i Comuni Ciociari già parte civile e sono Frosinone (che ha chiesto i danni per circa un milione e mezzo di euro), Ceccano (rappresentato dall'avvocato Gabriele Picano), Cervaro (rappresentato dall'avvocato Andrea Coletta), Cassino, Arce, Roccasecca, Colfelice Atina, Colle San Magno, Isola del Liri, Fontechiari, Pontecorvo e Posta Fibreno. Accolta dal Gup anche la costituzione di Legambiente e del comitato civico Free Monte di Monte San Giovanni Campano (rappresentato dall'avvocato Maria Luisa Ambroselli).

LE CONTESTAZIONI

L'indagine coordinata inizialmente dalla procura di Cassino, poi passata per competenza alla Dda di Roma e portata avanti dai carabinieri forestali del Nipaf di Frosinone, ha riguardato in primis la Saf di Colfelice e la Mad di Roccasecca, ma anche una serie società operanti nella raccolta e smaltimento rifiuti e alcuni laboratori analisi.

Al centro delle indagini le presunte irregolarità dei cosiddetti codici a specchio nell'analisi, nella classificazione e quindi nello smaltimento dei rifiuti pericolosi, catalogati, secondo l'accusa, come non pericolosi a fronte di analisi non esaustive. Ciò avrebbe fatto risparmiare nei costi per il loro smaltimento, per lo più nella discarica di Roccasecca della Mad. C'è poi il filone della presunta truffa ai comuni, i quali pagavano per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti organici, ma venivano portati direttamente di discarica dalla Saf. Tra i legali degli imputati compaiono gli avvocati Sandro Salera, Paolo Marandola, Domenico Marzi, Vittorio Salera, Calogero Nobile e Marco Pizzutelli e Calogero Nobile.