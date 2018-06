Carenza di posti-letto per acuti e mancanza di personale: sono questi i temi principali affrontati incontro tra i l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Frosinone e i neoeletti rappresentanti istituzionali della provincia. L'incontro è stato promosso dal presidente dell'Ordine, Fabrizio Cristofari. Al confronto sono intervenuti,tra gli altri, Loreto Marcelli,

vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle; Mauro Buschini, capogruppo del pd in Consiglio Regionale, i senatori Massimo Ruspandini (Fratelli d'Italia) e Gianfranco Rufa (Noi con Salvini). Per la Asl, al posto del commissario Luigi Macchitella, ha partecipato il Direttore Sanitario Eleuterio D'Ambrosio. Ai rappresentanti politici e della Asl è stata anche sottoposta la necessità di potenziare i presidi sanitari territoriali, come alternativa ai ricoveri ospedalieri, per evitare il sovraffollamento e ridurre le liste di attesa.

