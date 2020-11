L'ira di Pompeo: «Basta con gli spot, la Regione pensi al riordino delle funzioni»

«Oggi che la Regione, all’interno di un provvedimento omnibus, ha ricondotto a sé le competenze sui processi amministrativi relativi alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) è ora che si arrivi ad una definizione chiara dei ruoli».

Antonio Pompeo è stato il presidente che, tra mille difficoltà, ha traghettato la Provincia nella bufera della contestatissima “legge Delrio” (del 2014) sul riordino degli enti Locali.

«In pochi anni - aggiunge Pompeo - la Regione ha assorbito metà del nostro personale, passato da 600 a 300. Di contro, le competenze non sono state mai definite e spesso si naviga a vista».

Un esempio per tutti: fino al 2014 le competenze in campo agricolo erano della Provincia: così le domande (per i danni da cinghiale, ripopolamento dei pesci e degli animali, rilascio di tesserini venatori e per i funghi...) erano indirizzate a Palazzo Gramsci.

Ora, tutte queste competenze sono passate alla Regione, ma in una situazione di grande incertezza. I controlli per i rimborsi dei danni da cinghiale, ad esempio, dalla Provincia (2015) sono passati alla Regione che, a sua volta li ha subito girati agli Atc (Ambiti Territoriali di Caccia) e, da quest’anno, sono tornati alla Regione.

E tale confusione si registra anche nelle competenze dei Centri per l’impiego.

«Per quanto riguarda le AIA (Autorizzazioni ambientali) - prosegue Pompeo - forse la Regione ha dimenticato che in tutti questi anni i processi amministrativi sono stati portati avanti dalla Provincia mentre dalla Regione (su cui cadevano queste competenze) non ci ha dato né risorse, né personale. Non solo: ma ancora oggi, sempre in materia ambientale, non sono ben chiare alcune competenze, come, ad esempio quelle sui rifiuti e sul loro riciclaggio».

Antonio Pompeo è un fiume in piena e riprende: «Ecco perchè, per evitare ulteriore confusione e definire esattamente le competenze di ognuno, serve una legge di riordino. Una legge che, tutte le altre Regioni d’ Italia, hanno emanato a suo tempo».

«Insomma - riprende Pompeo, che è anche Presidente di UPI (Unione delle Province) Lazio - è urgente che la Regione Lazio arrivi alla definizione di una normativa complessiva di riordino delle funzioni, uscendo dalla logica dei provvedimenti spot, soprattutto su temi delicati come quelli riferiti all’ambiente. Fermo restando che, nel frattempo, con le poche risorse che abbiamo, continuiamo ad esercitare le nostre piene competenze sulle strade e sulle scuole».

Dunque, sulle Autorizzazioni Ambientali, negli ultimi anni le Province hanno esercitato funzioni, che di fatto erano e sono regionali, senza una cornice normativa certa e senza avere dalla Regione Lazio né le corrispondenti risorse, né tantomeno il personale.

«Eppure - sottolinea Pompeo - nonostante le criticità e le gravissime difficoltà, abbiamo sempre dimostrato abnegazione, determinazione, senso del dovere, garantendo comunque la continuità amministrativa in materia ambientale e anticipando risorse proprie per servizi che non potevano evidentemente essere interrotti. Ora, quindi, è il momento di proseguire senza ulteriori tentennamenti ed esitazioni con interventi legislativi complessivi per definire con razionalità e lungimiranza le funzioni delle Province, garantendo risorse e personale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA