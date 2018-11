© RIPRODUZIONE RISERVATA

Percosse e minacce. Questi i reati per i quali è finita sotto processo M.L. una commerciante di Strangolagalli di 56 anni. I fatti che hanno portato la donna alla sbarra risalgono allo scorso anno quando l’ ex convivente, un uomo originario di Anagni di 60 anni con la quale aveva gestito un piccolo supermercato, pretendeva che la donna gli desse una “buonuscita”. Nello specifico l’uomo rivendicava una parte di denaro in quanto aveva lavorato per lungo tempo nell’esercizio commerciale e dunque, a suo dire, gli spettava di diritto. Di diverso avviso la ex compagna che non aveva voluto scendere ad alcun compromesso. La donna era stata irremovibile. Dopo averlo cacciato di casa gli aveva detto di non farsi più vedere altrimenti gli avrebbe reso la vita impossibile. Ma il 60enne, che aveva visto sgretolarsi il mondo sotto i suoi piedi, più volte era tornato alla carica sperando di poterle far cambiare idea. Ormai lui aveva una certa età dunque sarebbe stato molto difficile inserirsi nel mondo del lavoro. Vedendo che dall’altra parte non c’era alcuna voglia di mediare, l’uomo si era rivolto ad un sindacato. In fondo lui aveva lavorato per tanti anni in quel supermercato senza che la donna gli avesse mai versato i contributi. Né tanto meno gli era stata mai consegnata la busta paga. Lo stipendio a suo dire gli veniva consegnato tra le mani.Ma non appena alla donna è pervenuta la lettera da parte del sindacato che la invitata a regolarizzare la posizione dell’ ex lavoratore, invece di cercare una trattativa, si è messa in cerca dell’ ex convivente. Una volta raggiunto nei pressi della sua nuova abitazione, la commerciante è andata in escandescenze e, dopo averlo riempito di improperi , come un esperto maestro di karate, gli aveva sferrato un calcio in pieno stomaco. L’uomo a causa di quel colpo era stramazzato a terra per il dolore. Non appena è riuscito a riprendersi si è rivolto ad un legale ed ha presentato denuncia nei confronti della commerciante che lo aveva aggredito con una violenza inaudita. A seguito di quella denuncia erano state avviate indagini. Ora il Gup ha disposto il giudizio della donna. L’imputata sarà difesa dall’avvocato Luca Solli.