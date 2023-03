Domenica 12 Marzo 2023, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 09:33



Quattro proiettili che hanno colpito l'addome, il torace e la parte destra della mascella, esplosi da distanza ravvicinata. Sono i primi rilievi emersi dall'esame autoptico effettuato ieri mattina sulla salma di Giovanni Fidaleo dal medico legale incaricato dal sostituto procurato Chiara D'Orefice, Gabriele Margiotta, presso l'obitorio dell'Ospedale "Santa Scolastica" di Cassino.

L'autopsia, alla quale erano presenti anche i consulenti di parte nominati dalla famiglia del direttore dell'Hotel Nuova Suio, il professore universitario Antonio Oliva e dalla famiglia di Giuseppe Molinaro con Leonardo Esposito, è durata più di 4 ore e ha fatto emergere già una prima ricostruzione della dinamica: i tre protagonisti, compresa Miriam Mignano, attualmente ricoverata presso il Policlinico Gemelli di Roma perché attinta da due colpi all'addome e al torace ma uscita dalla terapia intensiva, si trovavano di fronte l'ingresso della struttura alberghiera, molto vicini ed esclude che il carabiniere li avesse visti, magari passando con la propria autovettura e iniziato a sparare da una certa distanza.

Il dottor Margiotta eseguirà anche degli esami istologici in laboratorio e le risultanze saranno consegnate alla Procura della Repubblica di Cassino entro novanta giorni. Il corpo di Giovanni Fidaleo è stato riconsegnato alla sua famiglia per i funerali fissati per oggi pomeriggio, alle ore 15, presso la Chiesa di San Rocco a San Giorgio a Liri. È ristretto presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere Giuseppe Molinaro. Il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha convalidato il fermo disposto dalla Procura, non essendoci pericolo di fuga, e ha quindi emesso nei confronti del carabiniere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in cui per adesso ha escluso la premeditazione, e ha poi dichiarato la propria incompetenza per territorio, essendo l'episodio avvenuto nel basso Lazio. Gli atti verranno ora trasmessi alla competente Procura di Cassino.

Il giudice ha anche respinto la richiesta della difesa, rappresentata dagli avvocati Giampiero Guarriello e Paolo Maria Di Napoli, di una misura meno afflittiva per Molinaro, ovvero gli arresti domiciliari, in virtù del suo fragile stato di salute mentale.

I legali hanno chiesto una perizia psichiatrica per il loro assistito, che è stato in cura nel 2020, per quattro mesi, presso il servizio di psichiatria e psicologia militare dell'Arma dei Carabinieri di Roma e ha poi proseguito negli ultimi tre anni il percorso con la psicologa Onesta D'Angelo. Molinaro era in malattia per un intervento chirurgico programmato.