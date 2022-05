L'amore ai tempi del web, scrive su facebook per ritrovare una ragazza ma dopo poche ore scompare il post

Aaa cercasi colpo di fulmine. Recitava così, stamattina, il post scritto da un "profilo secondario" di un giovane che era stato letteralmente colpito dalla bellezza di una ragazza incontrata ieri al parco Magicland di Valmontone, in provincia di Roma. Poche le informazioni in suo possesso per risalire alla giovane che «vive a Fiuggi, ha capelli, carnagione e occhi chiari, un’età compresa tra i 18 e i 22 anni». Per cercare di risalire alla dolce fanciulla il ragazzo ha pensato di scrivere su un gruppo facebook fiuggino nel tentativo disperato di recuperare informazioni o di imbattersi in qualcuno che la conosce. Sembrava davvero un appello sincero dettato dal desiderio di incontrare di nuovo colei che aveva fatto battere il suo cuore. Sarà stato per pudore o, magari per averla già ritrovatà, di fatto poco fa siamo andati a verificare gli sviluppi della storia sul gruppo "Città di Fiuggi" ma il post è sparito. Proprio come la giovane.

Non conosciamo il motivo per il quale l’autore dell’appello abbia preferito eliminare il post di cui conserviamo traccia. Speriamo, almeno, sia servito, nel frattempo, a rintracciare la ragazza dai capelli biondi e la pelle chiara.