© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chissà se Andrea, Lorenzo, Marta riusciranno primo o poi a fare un pic nic con le loro famiglie in questo posto dove, due anni e mezzo fa, quando nacquero, il Comune piantò degli alberi a loro dedicati.Ci troviamo in mezzo a quella che sarebbe dovuta essere l’area ristoro delle Grotte di Pastena. Una trentina di grandi tavoli triangolari, o quel che ne resta, in ferro e cemento con un braciere in mezzo. All’ingresso dell’area svetta un caseggiato. Architettura futuristica, vetro e acciaio corten. Avrebbe dovuto ospitare un punto vendita di prodotti tipici, ma gli interni non sono stati mai conclusi e ora ci piove dentro: una parete e parte del soffitto sono invasi dal muschio. Per fare queste opere, qualche anno fa, si spese un milione di euro.Oggi è tutto abbandonato alle mercé delle intemperie e del degrado.Oggi però, per assurdo, questo è l’ultimo dei problemi delle Grotte di Pastena. La gestione di uno dei gioielli naturalistici del Centro Italia è finita in un vicolo cieco. Lo stesso in cui si trovano i dipendenti dell’ex Consorzio, sedici in tutto, che non vengono pagati da ottobre. Arretrati che sono andati a sommarsi alle già 21 mensilità pendenti. Due anni di stipendi non pagati che rappresentano una bella fetta del debito del Consorzio in liquidazione pari a circa un milione e mezzo di euro.Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti, in media pari a circa 240mila euro, riescono a coprire poco più della metà della spesa del personale. Il resto lo metteva la Regione. Poi nel 2014 il Consorzio, istituito nel 1989, è stato messo in liquidazione e le Grotte di Pastena sono state inglobate nel Parco Ausoni e del Lago di Fondi. Un’appartenenza, per ora, solo sulla carta. È tutto fermo finché non si chiude la liquidazione.Quattro anni non sono bastati a venirne a capo. Sono mancati i soldi, ma anche una volontà politica. L’ex commissario liquidatore Bruno Marucci si è dimesso. Ora i Comuni di Pastena, Collepardo e la Provincia, mediante un avviso pubblico, ne hanno individuato un altro: è l’ex consigliere comunale Gianni Ferraccioli. Per l’assunzione dell’incarico si attende il via libera della Regione.Il sindaco Arturo Gnesi che in questi anni non ha lesinato critiche severe in difesa delle grotte e dei dipendenti, ora mostra un pizzico di fiducia: «Lo scorso 18 dicembre abbiamo avuto un incontro con il capo segreteria di Zingaretti ed è emersa la volontà di trovare una soluzione. Con la nomina del nuovo commissario spero si possa chiudere la fase della liquidazione e aprire un nuovo capitolo sulla gestione del sito».Il Parco Ausoni avrà risorse e capacità sufficienti? Il sito ha tutte le potenzialità per camminare sulle proprie gambe, ma la bellezza non basta.«In media le visite annuali si erano attestate sui 35mila ingressi - spiega il sindaco - Nell’anno appena trascorso i visitatori sono stati 25mila».A parte le iniziative meritorie del Comune di Pastena, che però a pochi mezzi a disposizione, da anni non si fa più promozione: «In passato ce ne occupavamo noi, inviavamo le lettere alle scuole, si faceva volantinaggio sulle spiagge», racconta una dipendente.Oggi i servizi sono ridotti all’osso. Gli orari, soprattutto d’estate, non invogliano: si apre troppo tardi (alle 10) e si chiude troppo presto (alle 17). Ma tant’é. Anche perché, con i mezzi a disposizione oggi, non si potrebbe fare fronte ad un’utenza maggiore. Solo tre dipendenti continuano a fare le guide e non si possono fare i miracoli, considerando che gli stessi, oltre ad essere pagati a spizzichi e bocconi, hanno tra i venti e i trenta anni di servizio alle spalle. Prima tutti facevano tutto, oggi sono stanchi, demotivati.«Serve nuova linfa, forza giovane, perché non si organizzano progetti di scuola-lavoro impiegando studenti del territorio?», chiede uno dei dipendenti. Già perché? Ma le domande su come uno dei tesori del Lazio sia potuto arrivare a questo punto sono tante. Troppe.