© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sono portatori di Covid-19 e la loro presenza può essere, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale, particolarmente preziosa come amico fedele.Eppure. Eppure ogni giorno diversi cani continuano ad essere abbandonati, come se fossimo in un periodo estivo. In tempi di vacanza.I nostri amici a quattro zampe continuano ad essere le vittime prescelte di chi, forse eccessivamente annoiato tra le mura domestiche, anziché essere più buono diventa spietato e commette anche due reati: l’abbandono di animali e violazione del decreto per il contenimento della pandemia.La provincia di Frosinone non è immune al triste fenomeno.L’ultimo caso ad Aquino, dove a lanciare l’allarme, via social, è stato il comandante della polizia locale Nello Fusco.In una busta nera della spazzatura lungo una strada sono stati trovati tre cuccioli, salvati da morte sicura sono stati messi in una scatola di cartone e rifocillati.Le foto sono state postate sui social e contestualmente è stato chiesto di mettersi in contatto con la polizia Locale di Aquino per le adozioni ed è scattata la gara di solidarietà per trovare casa ai cuccioli.In poco tempo è avvenuta l’adozione da parte di un cittadino di Aquino.“C’è stata l’acquisizione di testimonianze, sono in corso le indagini per risalire all’autore del reato”, è stato il commento del comandante. Ora le indagini chiariranno chi è stato ad abbandonare i cani.IL CALO DELLE ADOZIONIIn campo, però, in questo periodo come nel resto dell’anno ci sono decine di volontari che chiedono l’adozione di cani, ma anche gatti abbandonati. Il fenomeno, strettamente, legato al periodo di emergenza, infatti, il calo delle adozioni.Un allarme lanciato praticamente da tutte le associazioni che si occupano di tutela degli animali.