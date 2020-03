© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salgono a quarantasei i casi di Coronavirus in provincia di Frosinone. Nella giornata di ieri sono stati registrati nove nuovi contagi. Tra di loro anche l’abate di Casamari che, ieri sera, è stato trasferito in Rianimazione. L’abazia è stata chiusa e tutta la comunità monastica sarà sottoposta a sorveglianza sanitaria per i prossimi 14 giorni. In particolare i 10 monaci dell’abbazia saranno monitorati quotidianamente.L’abate ha avvertito i primi segnali qualche giorno fa. Si è consultato con il suo medico il quale gli ha consigliato di mettersi in contatto con l’ospedale di Frosinone.Eseguito il tampone, l’esito è stato positivo. Probabilmente, a sua insaputa, qualcuno dei visitatori dell’abbazia o qualche fedele, si è avvicinato a dom Romagnuolo, contagiandolo.E qualche preoccupazione potrebbe nascere anche per i giovani calciatori del Frosinone che da un paio di anni vivono e studiano nel convitto che si trova all’interno del comprensorio, ad un centinaio di metri di distanza dall’abbazia blindata già prima che si conoscesse il responso del tampone sul religioso. I ragazzi ospitati nel convitto dei monaci cistercensi sarebbero in tutto una quarantina e appartengono alle squadre che rappresentano in pratica l’intero settore giovanile del club giallazzurro, vale a dire Primavera, Under 15, Under 16 e Under 17. Si allenano presso il centro sportivo, a Ferentino, al pari dei giocatori della prima squadra, ma sul campo in erba sintetica. Sui circa 40 calciatori sarebbe stata avviata una indagine epidemiologica tesa a verificarne le condizioni fisiche. Anche se ad onor del vero, probabilmente, nessuno di loro avrà incontrato e conosciuto mai l’abate ora ricoverato presso l’ospedale del capoluogo. Le autorità sanitarie starebbero contattando, comunque, ognuno dei circa 40 giocatori canarini allo scopo di scongiurare il pericolo di eventuali conseguenze di contagio e non solo per gli stessi atleti.I calciatori ormai da diversi giorni non si trovano più a Casamari. Avrebbero, infatti, lasciato il convitto del monastero nella giornata di venerdì della scorsa settimana, per fare ritorno in famiglia dopo la sospensione degli allenamenti decisa dalla società e dell’attività scolastica proprio a causa della gravissima situazione relativa all’epidemia da coronavirus.La totalità degli atleti proviene da diverse regioni d’Italia, tra cui Campania, Toscana, Marche e Lazio. Nessuno, invece, a quanto pare, sarebbe originario della Ciociaria. Naturalmente, come è prassi quando si verifica un caso di positività, si cerca di risalire a tutte le persone che avrebbero potuto avere contatti con il malato, perciò oltre ai giovani calciatori si starebbero monitorando pure allenatori, preparatori, magazzinieri e accompagnatori.Altri contagi sono stati registrati a Frosinone, Ceccano, Anagni e Patrica.Nel Cassinate invece è risultato positivo un 40enne di Piedimonte San Germano che lavora nello stabilimento Fca e da poco tornato da una trasferta nel polo produttivo di Torino e un altro uomo di 45 anni di Cervaro. Quattro di essi sono stati trasferiti all’ospedale Spallanzani di Roma, gli altri sono stati ricoverati all’ospedale Spaziani di Frosinone.Intanto si registra il secondo caso positivo ad Anagni. A renderlo noto è stato ieri mattina il sindaco della città dei papi Daniele Natalia.Dopo il caso del professionista 30 enne che avrebbe contratto il morbo entrando in contatto con un suo collega di Fiuggi risultato poi anch’esso positivo, ieri è stata la volta di un signore che abita in una piccola contrada al confine tra i comuni di Piglio ed Anagni. Ieri infine, come era stato annunciato, è stata avviata la sanificazione delle strade della città.Non sono stati registrati altri decessi, le vittime accertate sono due: l’ottantunenne di Ceprano, morto domenica scorsa all’ospedale di Cassino e il 52enne di Supino, malato oncologico.La terza vittima, risultata positiva al Covid - 19 e ricoverata al San Raffaele di Cassino, la regione ha accertato che è stato stroncato da un infarto.Rimane pressoché invariato il numero delle persone in sorveglianza domiciliare: oltre 300, anche se, per tredici di esse è finito il periodo di quattordici giorni d’isolamento.