Ha scelto l'8 marzo, giorno in cui si festeggiano le donne, per tornare a chiedere giustizia per Serena Mollicone, la 18enne di Arce assassinata il primo giugno 2001. Il processo in corte d'assise al Tribunale di Cassino riprenderà tra nove giorni. Ieri la cugina, Gaia Fraioli, ha postato sui social un collage di foto di Serena. «Auguri a te, piccola grande donna. Oggi più di ieri io dico no alla violenza sulle donne», ha scritto la cugina di Serena. «Proprio in questo giorno dovremmo - ha aggiunto- ricordarci delle donne che, pur lottando, non ce l'hanno fatta e sono morte in maniera violenta. L'8 marzo e ogni altro giorno dell'anno abbiamo il dovere morale di difendere le donne da atti e gesti che ne mettono a rischio la vita». Poi ha parlato del processo in corso: «Siamo fiduciosi, proprio come ci ha insegnato ad essere nostro zio Guglielmo. Tanti elementi, dal nostro punto di vista, sono emersi con chiarezza, altri emergeranno per avere giustizia per Serena e per zio, che purtroppo ci ha lasciato nel momento in cui si stava concretizzando la sua istanza di giustizia». Il processo, come accennato, riprenderà il 18 marzo, quando saranno ascoltati gli ultimi testi dell'accusa e i primi tre della parte civile, citati dall'avvocato Dario De Santis, legale storico della famiglia Mollicone, in rappresentanza dello zio Antonio. Finora sono comparsi in aula oltre 90 testimoni, tutti chiamati dai pubblici ministeri Beatrice Siravo e Carmen Fusco. Sono state ricostruite, non senza animati scontri con le difese degli imputati, le prime fasi delle indagini, quelle che portarono al processo Carmine Belli, poi assolto, ma anche e soprattutto le nuove indagini, quelle svolte dal 2016 in poi, dopo che papà Guglielmo Mollicone tramite l'avvocato De Santis, presentò opposizione all'archiviazione. Per la Procura la morte sarebbe avvenuta in caserma, per la difesa degli imputati in un luogo aperto.

