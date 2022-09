Kone, dalle partite a piedi scalzi allo "Stirpe": la favola del guerriero gentile del Frosinone

È il secondo tempo, c'è un giocatore del Como a terra. I sanitari entrano per medicarlo. Kone ne approfitta per bere un po' d'acqua e chiede una borraccia al massaggiatore. «Beppe, Beppe ne vuoi po'?». Beppe è Giuseppe Caso che alla fine sente e beve anche lui. Intanto il giocatore del Como si è rialzato, si riprende a giocare. Caso in tutta fretta (il fantasista non è in giornata ed è un po' nervosetto), lancia la borraccia a bordo campo. Kone fa uno scatto, raccoglie la borraccia e la consegna nelle mani del massaggiatore. Grazie, gli dice. E torna nel rettangolo di gioco a lottare. I calciatori li vedi anche dei dettagli. E questo della borraccia racconta molto di Ben Lhassine Kone, classe 2000. Un guerriero gentile.

CUORE E CLASSE

Il trequartista ivoriano ha conquistato il cuore dei tifosi. Era inevitabile che accadesse visto che di cuore lui, ogni volta che va in campo, ce ne mette anche di più. A volte troppo, con qualche effetto collaterale indesiderato tipo il rigore causato nel debutto ufficiale con la maglia giallazzurra (Coppa Italia con il Monza). Ma l'impressione, partita dopo partita, è che il ragazzo stia imparando a gestire la sua irruenza. Che poi è pure facile a dirsi. Provateci voi con due polpacci grossi come Baobab e lo scatto di un puma. Potenza e reattività che non tolgono nulla alla precisione chirurgica del suo sinistro. Qualità che stanno tutte nel gol che ha dato il primo vantaggio al Frosinone contro il Como.

Sì, è vero, a volte rischia di apparire un po' arruffone, ma è testardo e soprattutto generoso per cui cerca di rimediare ai suoi errori. E quasi sempre ci riesce. Se perde un pallone, lo riprende ad una velocità tale che gli avversari nemmeno se ne accorgono. Se manda la palla in tribuna, indovina anche traiettorie imprendibili. Se s'incarta con la palla, taglia le difese come il burro. Qualità e quantità che creano anche qualche confusione sul ruolo. In quale gioca Kone? Sarebbe un trequartista, ma lo diresti anche un mediano e perché no una punta. Insomma, Ben fai tu.

QUEL GIORNO DI NATALE

Il gol con il Como lo ha dedicato alla moglie e alla figlia neonata. Chissà se in tribuna, a godersi lo Stirpe in piedi ad applaudire il figlio, c'era anche la madre. La signora Marian quando partì dalla Costa d'Avorio per sfuggire alla miseria e trovare fortuna a Roma, promise ai figli: «Un giorno ci ritroveremo, e inizieremo una vita più bella tutti insieme. La nostra famiglia si ricomporrà». Così è stato due anni dopo.

Un momento speciale, in un giorno speciale: era il 25 dicembre del 2015. Quel giorno a Fiumicino, dopo un'odissea burocratica, atterra Ben che tiene per mano la sorellina più piccola. Ben aveva mostrato il suo talento sin da bambino quando ha cominciato a giocare a piedi scalzi con gli amici. Mamma Marian, in cuor suo, sa che il calcio sarà il futuro del figlio. Gli trova la squadra che farà da trampolino di lancio, la Vigor Perconti. Segna 23 gol e vince lo scudetto con la juniores. Si fanno avanti tanti procuratori, ma Mariam fa di testa sua e ne contatta uno su Facebook di cui le hanno parlato un gran bene: Paolo Paloni. Paloni trova la strada giusta per Kone: Torino.

La favola di Ben, due anni fa, è stata raccontata dalla Gazzetta. Una foto ritrae il ragazzo, appena 18enne, mentre firma il suo primo contratto professionistico sotto lo sguardo protettivo del presidente Urbano Cairo che segue con grande attenzione anche le sue prodezze al Frosinone. Kone sa che con la maglia giallazzurra si sta giocando una carta importante. Frullano tanti sogni nella testa di Ben e ce la sta mettendo tutta per realizzarli, ma i piedi restano ben a piantati a terra. E guai a non riconsegnare la borraccia al massaggiatore della squadra avversaria, anche se in campo ti aspetta il futuro.