Campionati italiani a Veroli di karate: Elio ed Emilio Mastrofrancesco gemelli da podio

I gemelli Mastrofrancesco di Supino, simbolo del karate nazionale. Ancora una volta Elio ed Emilio Mastrofrancesco, gemelli con la passione del karate si sono confermati ai vertici nazionali e questa volta lo hanno fatto giocando in casa, a Veroli, dove domenica al PalaCoccia si sono disputati i “X Campionati Italiani Assoluti di Karate Tradizionale FIKTA”. Oltre cinquecento atleti ed i loro accompagnatori, provenienti da ogni parte d’Italia hanno affollato lo scorso week end il PalaCoccia di Veroli, con risultati che hanno sorriso agli atleti ciociari. Elio Mastrofrancesco dell'Hiroshi Shirai Supino ha conquistato ben due medaglie d’oro, la prima nel Fukugo cat. Speranze -65 kg e la seconda nel Kumite individuale cat. speranze - 65Kg. Il fratello gemello Emilio, in forza sempre alla Hiroshi Shirai di Supino ha conquistato invece il terzo posto nel Kumite individuale cat. + 65 Kg speranze. Ricordiamo che lo scorso anno, i due gemelli Mastrofrancesco, fatto più unico che raro, si fregiarono entrambi della medaglia d’oro nelle due categorie del Kumite, under ed over 65. Come dire, l’uno ha mangiato un po di più dell’altro per non scontrarsi in finale e portare a casa due medaglie d’oro. Battute a parte il dominio di questi due ragazzi, alle prese quest’anno con la maturità professionale ha una valenza particolare, così come la bravura dei maestri supinesi Sergio ed Angelo Petrilli e Cinzia Ceneri, che hanno portato Sebastiano Cappella, altro atleta del sodalizio Hiroshi Shirai sul gradino più alto del podio nella categoria Kumite +70 kg.. Ottima anche la prova di Francesco Piroli, del CSKS Frosinone, terzo nel Fukugo. Nelle classifiche a squadre, terzo posto per la H. Shirai di Supino, con Samuele Massari, Elio ed Emilio Mastrofrancesco. Soddisfazioni anche per la perfetta organizzazione curata dal Comitato Regione Lazio della FIKTA, presieduto da Enrico Pigliacelli, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, la Polisportiva Flex'N Fit e la Scuola Hotoku Veroli.