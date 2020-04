Ultimo aggiornamento: 23:10

Anche quest’anno il Conservatorio di Frosinone aveva programmato, per il 30 aprile, una maratona musicale che si sarebbe svolta nell’auditorium “Daniele Paris”, con lo scopo di festeggiare la Giornata Internazionale del Jazz . Nell’impossibilità di svolgere concerti dal vivo, quest’anno il Conservatorio ha pensato di trasferire l’evento su Internet, con una diretta durante la quale verranno presentati contributi video realizzati in isolamento da studenti, professori e amici musicisti, che hanno inviato materiale dall’Italia e dall’estero. In questo modo, nonostante la difficile e dolorosa fase di emergenza, si vuole ugualmente celebrare la Giornata Internazionale del Jazz 2020, con l’augurio che presto sia possibile tornare a fare spettacoli dal vivo in totale sicurezza, anche perché vorrà dire che la COVID-19 avrà cessato di mietere vittime.Sarà possibile seguire l’evento giovedì 30 aprile, alle 17:00, in diretta streaming dal canale Youtube “Conservatorio di Frosinone ReficeWebTv” (https://www.youtube.com/channel/UChyg44Jviqkm5EqPwUPFsQQ).Nel novembre 2011, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ha ufficialmente designato il 30 aprile International Jazz Day per evidenziare il jazz e il suo ruolo diplomatico nell’unire le persone in tutti gli angoli del globo. La Giornata internazionale del jazz è presieduta e guidata dal direttore generale dell’UNESCO e dal pianista e compositore Herbie Hancock, ambasciatore dell’UNESCO per il dialogo interculturale e presidente del Thelonious Monk Institute of Jazz, principale organizzazione no-profit incaricata di pianificare, promuovere e produrre questa celebrazione annuale. L’International Jazz Day riunisce comunità, scuole, artisti, studiosi, insegnanti e appassionati di jazz di tutto il mondo per celebrare e conoscere il jazz e le sue radici, il suo futuro e il suo impatto, aumentare la consapevolezza della necessità del dialogo interculturale e della comprensione reciproca e rafforzare la cooperazione e la comunicazione internazionale. Ogni anno, il 30 aprile, questa forma d’arte internazionale è riconosciuta per promuovere la pace, il dialogo tra le culture, la diversità e il rispetto dei diritti umani e della dignità umana, sradicare la discriminazione, promuovere la libertà di espressione, promuovere l’uguaglianza di genere e rafforzare il ruolo dei giovani nell’attuazione del cambiamento sociale.