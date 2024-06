Sabato 8 Giugno 2024, 05:55

Un’istanza presentata alla presidente del polo penale di Abidjan, in Costa d’Avorio, per chiedere che sia revocata la carcerazione di Maurizio Cocco, l’ingegnere di Fiuggi detenuto da 2 anni e che una settimana fa doveva tornare libero.

Gli avvocati ivoriani hanno presentato alla Corte, una sorta di nostra Cassazione, la richiesta, sostenendo le ragioni del loro assistito e parlando di «Detenzione illegale».

Nel ricorso si fa riferimento a «un errore nell'interpretazione dell’applicazione della legge».

LA RICOSTRUZIONE

Va fatto un passo indietro: Cocco è in carcere perché accusato prima di narcotraffico, quindi di riciclaggio - accuse entrambe cadute - poi di evasione fiscale per non avere depositato i bilanci. Cosa che non poteva fare, materialmente, perché detenuto. Per queste ultime accuse era arrivata la condanna a due anni, già scontati, e doveva esserci la scarcerazione l’1 giugno. Dalla gioia per la liberazione imminente alla delusione per la decisione della magistratura ivoriana, il passo è stato breve e la famiglia è ripiombata nella disperazione più totale.

Anche nel ricorso gli avvocati fanno notare come sia stata a più riprese prorogata la carcerazione preventiva, ma che adesso si è andati oltre i termini di legge. Finita la detenzione preventiva e scontata la pena, si attendeva il rilascio, ma Cocco «purtroppo e contro ogni aspettativa, rimane detenuto al polo penitenziario di Abidjan perché non è stata autorizzata la scarcerazione». Anzi, si è scoperto successivamente che c’era un’ulteriore accusa - legata ancora al riciclaggio - ma priva di documentazione. Sostengono i legali, fra l’altro, che non si può proseguire nella detenzione poiché finora l’ingegnere di Fiuggi ha avuto un solo “mandato” per restare in carcere, riguardante tutti i reati che venivano contestati. In merito a questo, ed essendo stata rinnovata la detenzione per due volte, il massimo previsto in quel Paese, «la detenzione del nostro cliente dopo la scadenza della sua pena diventa illegale e arbitrario».

I MOTIVI

Alla precedente contestazione, si aggiunge un ulteriore movito ovvero la violazione di legge in base a una serie di articoli menzionati dagli avvocati. Tra questi che l’istruttoria non può estendersi oltre i 18 mesi e che un un giudice istruttore «non può né prolungare il mandato , né assegnarne uno nuovo mandato per lo stesso o gli stessi capi d'accusa».

In pratica Cocco sarebbe trattenuto per gli stessi motivi per i quali è stato in carcere due anni e questo non è consentito. «Bisogna rimediare a questa situazione» - scrivono gli avvocati, invitando la presidente «a rivedere con la procura e il giudice istruttore il provvedimento e si metta fine alla detenzione del nostro cliente».

L’ATTESA

Difficile dire se e quando sarà presa in considerazione l’istanza predisposta per Maurizio Cocco. Di certo è l’unica strada percorribile dal punto di vista giudiziario, mentre resta aperto anche il fronte diplomatico. L’ambasciata italiana, anche a fronte del ricorso, avvierà i necessari contatti per arrivare a una soluzione relativa alla vicenda. Sono trascorsi due anni dalla carcerazione, si è dimostrato che l’ingegnere è estraneo alle contestazioni, le sue condizioni di salute sono disperate, non si comprende il motivo per il quale resti ancora in carcere. Non a caso la famiglia, parallelamente all’istanza di scarcerazione, chiede un ulteriore sforzo al Ministero degli esteri affinché si possa definire, una volta per tutte, la vicenda.

