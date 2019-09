Isola pedonale tra multe e polemiche, il Comune: «C'è stato un incremento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'isola che non c'è. No, macché, c'è eccome, anzi cresce. Il progetto A passeggio per due chilometri, che avrebbe dovuto unire i due centri della città, al contrario sembra condannato a dividere, anche quando si tratta di tracciare un bilancio della sua riuscita. Le parti in causa non si parlano e continuano a vivere e raccontare la sperimentazione in maniera opposta.E così, nel secondo sabato della pedonalizzazione di via Aldo Moro e del corso della parte alta, è possibile sentire prima una commerciante che sentenzia sconfortata dobbiamo morire in silenzio, e poi leggere una nota del Comune che, sia pure telegraficamente, esulta: «Durante il weekend, si è registrato un incremento di afflusso alle isole pedonali a Frosinone, sia nella parte alta della città, in corso della Repubblica, che nella parte bassa, in via Aldo Moro. Continua, quindi, la sperimentazione, con esito positivo».Nei fatti, nella parte alta, quella che sta attirando i maggiori dubbi sulla sperimentazione, è stata una fotocopia di sabato scorso: poca gente a spasso e commercianti inviperiti. Qualcuno, per protesta, ha affisso anche un cartello sulle vetrine: «Questo negozio il sabato pomeriggio resterà chiuso. Causa: l'isola... che non c'è». Anche un vigile urbano, mentre multa le auto (non poche) lasciate in sosta su corso della Repubblica nonostante il divieto, commenta sconsolato: «L'isola qui sono non riesce proprio a decollare».In effetti non ci vuole il pallottoliere per dire che l'afflusso nel centro storico è stato decisamente basso, molto lontano da quello a cui dovrebbe aspirare un'isola pedonale di tali dimensioni. L'assenza di attrattive, gli eventi al parco Matusa, la partita casalinga del Frosinone e la bella giornata da mare hanno dirottato la maggior parte della cittadinanza altrove.È andata meglio in via Aldo Moro, ma anche qui l'afflusso per ora resta al di sotto delle aspettative.Per i prossimi giorni i negozianti di Corso della Repubblica, che hanno presentato alcune proposte di modifiche, attendono una risposta dall'amministrazione comunale che finora non ha voluto nemmeno replicare alle critiche piovute dal più parti. Intanto oggi si replica a partire dalla mattinata.Pierfederico Pernarella