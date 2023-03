Isola pedonale in centro, ecco il cantiere: la città di Cassino si divide

Pronti, via: si parte! Da questa mattina - 16 marzo - al via ufficialmente il cantiere in Corso della Repubblica per la pedonalizzazione del centro di Cassino e il progetto dell'isola pedonale permanente. Un'opera che è destinata certamente a rivoluzionare il volto della città e come tutti i cambiamenti radicali c'è chi plaude ma anche chi mostra un certo scetticismo. Contrari sono soprattutto i commercianti, pronti a manifestare il 22 marzo quando il caso approderà in Consiglio comunale. Ecco le nostre interviste a poche ore dall'avvio dei lavori