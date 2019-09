Maxi isola pedonale nei weekend, il Comune di Frosinone vuole estenderla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La maxi isola pedonale di 2 chilometri, oggi alla seconda prova, è destinata ad ampliarsi. . Dalle 16 alle 20 ( e domani anche dalle 10 alle 13) auto vietate ed interdette, al centro storico, in Corso Della Repubblica tra piazzale Vittorio Veneto e Largo Turriziani e, nella parte bassa, in via Aldo Moro nel tratto ex campo sportivo sino a De Matthaeis.Dopo l'esordio della scorsa settimana si sono levate le proteste di alcuni commercianti, specie della zona alta, che sono sfociate in un documento di richieste per modificare queste disposizioni. Alcuni commercianti hanno chiesto la chiusura al traffico nell'insolito orario dalle 13 a alle 16, la sospensione del provvedimento durante le festività natalizie e durante le giornate di pioggia, maggiore comunicazione sui parcheggi alternativi.Proposte sinora cadute nel vuoto visto che l'amministrazione comunale non ha risposto nulla di ufficiale. Si va avanti, anzi l'amministrazione sta pensando all'ipotesi di un'estensione dell'attuale area pedonale anche a piazzale De Matthaeis nel tratto che va dall'incrocio con via Moro sino a viale Roma. Si sta infatti studiando una soluzione della viabilità che rivoluzionerà il traffico in quell'area. L'inizio di via Cicerone (per chi viene dal grattacielo Edera) diverrà a doppio senso consentendo così alle auto provenienti dalla Casilina nord e dalla villa comunale di procedere anche dritti senza obbliga di svolta a destra, com'è attualmente, e raggiungere viale Roma.In questo modo la zona compresa tra il tabaccaio al centro dell'incrocio e la caffetteria insieme ad altri negozi diventerà area pedonale. Le auto provenienti dalla villa comunale dovranno transitare sul lato adiacente il distributore di benzina Agip che diverrà così anch'esso a doppio senso.Allo studio, anche, la possibilità di creare una mini rotatoria tra via Cicerone e via De Matthaeis per consentire alle auto provenienti da piazzale De Matthaeis di poter svoltare a sinistra verso via De Matthaeis-via Adige.Non mancano però le critiche. Non solo dei commercianti. il capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli punta l'indice contro la mancata concertazione tra le parti: «A fronte di alcune richieste avanzate dai commercianti spiega l'amministrazione non ha svolto alcuna riunione cercando di anestetizzare, con il silenzio, il problema emerso. Occorre aprire un dialogo tra le parti per trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze ambientaliste con quelle commerciali. Alle 18 dello scorso sabato il Corso della Repubblica era pressoché deserto. Almeno per la parte alta il provvedimento va rivisto nei modi e negli orari. L'isola pedonale così non è fattibile e porta solo ad un ulteriore declino del centro storico. Occorre proporre per i residenti parcheggi gratuiti sul Multipiano magari attraverso una convenzione con i privati che lo gestiscono, fare le isole pedonali prevalentemente d'estate e di sera».