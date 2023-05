Gattino finisce in un tombino, ragazzine sentono miagolare e danno l'allarme: salvato

Tre bambine delle scuole medie intorno alle 18 hanno sentito miagolare dall'interno di un tombino in via Valcatoio in pieno centro ad Isola del Liri, di fianco alle scuole Medie ex Dante Alighieri. Hanno allertato i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Sora, che hanno salvato il micetto consegnandolo alle studentesse, Le ragazze sono andate poi da un vicino calzolaio e si sono fatte consegnare una scatola di scarpe all'interno della quale hanno messo il gattino.