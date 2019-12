Isola Liri, l'ex vice sindaco Domenico Vitale muore per un malore

Lutto nel mondo della politica di Isola Liri: questa sera è morto l'architetto ed ex vice sindaco Domenico Vitale, per tutti Memmo. Vitale si era sentito male sabato sera. Subito soccorso e rianimato dal personale del 118 era stato prima trasportato al SS Trinità di Sora, poi trasferito allo Spaziani di Frosinone. Le sue condizioni erano migliorate e lunedì era stato dimesso. Questa sera il malore fatale mentre era solo in casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA