di Gianpiero Pizzuti

Un'auto tra le sbarre mentre transita il treno. E' accaduto nella mattinata di oggi ad Isola del Liri superiore vicino la stazione ferroviaria, dove il conducente di un'utilitaria ha calcolato male il tempo di chiusura delle sbarre e vi è rimasto dentro. La tratta è la Sora-Avezzano-Roccasecca e non ci sono treni ad alta percorrenza che sfrecciano sui binari, per cui il piccolo convoglio è riuscito a transitare facendo spostare la macchina qual poco che bastava per non craere danni a persone o cose.





Marted├Č 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA