Isola del Liri , movida e lotta allo spaccio: il procuratore di Cassino incontro i carabinieri

Ieri, 13 luglio 2023, a Isola del Liri, il procuratore della repubblica Luciano d’Emmanuele, nell’ambito del programma di incontri istituzionali presso i presidi dell’Arma dei carabinieri collocati nella sfera territoriale della propria circoscrizione, ha fatto visita ai carabinieri della locale Stazione anche alla presenza anche del Comandante della Stazione di Fontana Liri e del proprio personale, accolto dal Comandante Lgt. Vicenzo Alaia, unitamente ai suoi collaboratori e alla presenza dei suoi diretti superiori, Cap. Domenico Cavallo e Ten. Davide Marcucci, rispettivamente comandante della compagnia carabinieri di Sora e del nucleo operativo e radiomobile.

In un clima sereno il Capo della Procura, ha intrattenuto con tutti i militari intervenuti un colloquio cordiale e affrontando talune precise tematiche sociali ha elogiato l’attenta e costante attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, special modo quelli predatori e con particolare attenzione nei confronti delle fasce deboli e di quelli relativi allo smercio di sostanze stupefacenti e non di meno anche per gli episodi correlati alla Movida, eventi che il territorio comunale di Isola del Liri è particolarmente afflitto dovuta alla elevata presenza di giovani che oltretutto confluendo anche dai paesi limitrofi, si riversano nelle via centrali della città soprattutto nelle ore serali.

Nella circostanza sono intervenuti i sindaci dei comuni di Isola del Liri, Castelliri e Fontana Liri che a loro volta hanno voluto rivolgere all’ospite d’onore un caloroso personale saluto di benvenuto assieme a quello dei loro concittadini, i quali non si sono risparmiati di pronunciare nei confronti dei militari della benemerita espressioni di lode per il quotidiano impegno e la gratitudine da parte delle rispettive cittadinanze.

Il Capo della Procura, ha anche evidenziato la stretta collaborazione che insiste tra la magistratura inquirente e la polizia giudiziaria.

Successivamente il Procuratore è stato invitato a un breve tour della città delle cascate, effettuando la visita di taluni siti suggestivi dei quali ne ha apprezzato il valore e la bellezza storica.

In particolare il Capo della Procura ha visitato il Castello Ducale notoriamente chiamato castello Boncompagni-Viscogliosi, oggi monumento nazionale, è il complesso architettonico più importante della città e la storica cartiera fondata nel 1816 dalla famiglia Lefebre.

Infine, a margine dell’incontro, il Procuratore ringraziando i rappresentanti delle Amministrazioni Civiche per la calorosa accoglienza ricevuta, ha inteso esprimere nei confronti dei Carabinieri un personale "ringraziamento" per quanto svolgono quotidianamente, con professionalità e sacrificio il servizio svolto, sottolineando l’eccellente collaborazione offerta agli uffici giudiziari nonché per l’apprezzabile attività di indagine compiuta sotto la direzione dei Sostituti Procuratori, a nome dei quali ha espresso il proprio "elogio di compiacimento".