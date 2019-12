'IoStudioItaliano', ripartono ad Alatri i corsi per gli studenti cinesi

>. Nel corso dell’inaugurazione è stata presentata la seconda edizione del “progetto Han”, un corso di lingua cinese per gli studenti delle scuole superiori della nostra provincia, curato dalla specialista Rossella Sgambato e dal dottor Gabriele Meglio che quest’anno potrà contare su un docente di madre lingua, un giovane laureato cinese selezionato tra i migliori studenti di “Io studio Italiano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

25 nuovi studenti cinesi delle Accademie e dei Conservatori studieranno la lingua italiana ad Alatri. Riparte, così, l’ambizioso progetto culturale e formativo “IoStudioItaliano” dell’omonima impresa sociale, dell’Associazione Gotttifredo, assieme all’Università di Cassino, quella per stranieri di Perugia e Roma Tre. È stato il Rettore dell’Ateneo cassinate, Giovanni Betta, lo scorso giovedì nella sala della Biblioteca comunale di Alatri a dichiarare aperto il quinto anno del corso di lingua italiana con una cerimonia ricca di informazioni e riflessioni sulla “nuova via della seta” che può collegare il grande paese asiatico con l’Italia grazie al filo dell’arte, della cultura e dell’istruzione. Ospite d’onore, accanto al Rettore Betta, è stata la giornalista di Presa Diretta Sabrina Carreras, autrice di un libro sugli investimenti cinesi in Italia (Fozza Cina – Baldini e Castoldi, 2017) che dedica un ampio capitolo al “caso” di Alatri e dell’Associazione Gottifredo, citati come esempi del crescente investimento che le famiglie della Repubblica Popolare Cinese effettuano in Italia per l’istruzione dei loro figli. I dati li ha ricordati il presidente dell’Associazione Tarcisio Tarquini: <