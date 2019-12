Investito e ucciso sulla superstrada Cassino-Sora. È quanto successo questa notte all’altezza del territorio di Belmonte Castello dove un uomo di Cassino, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è stato centrato da un furgone mentre camminava sul ciglio della strada. La dinamica di quanto è venuto e al vaglio della polizia, pare che l’uomo fosse stato coinvolto in un precedente incidente e stesse camminando lungo la superstrada. Per lui inutili tutti i soccorsi è morto sul colpo. © RIPRODUZIONE RISERVATA