Un 24enne di Ferentino si è risvegliato dal coma a distanza di oltre una settimana da un grave incidente. Il giovane era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale lombardo Niguarda. Il giovane era stato investito lo scorso 1 novembre da un autobus di linea mentre attraversava a piedi le strisce pedonali in pieno centro a Milano. Il 24enne ciociaro si trovava nella città lombarda da qualche giorno in quanto aveva trovato lavoro come impiegato in un grande magazzino.La mattina del 1 novembre è stato investito da un autobus condotto da un 42enne del posto che si è fermato a prestare soccorso chiamando carabinieri, vigili urbani e l'ambulanza del 118. Il ciociaro che aveva sbattuto violentemente la testa, era parso subito grave e, dopo essere stato curato in loco dai sanitari, era stato accompagnato in ospedale in gravi condizioni tanto da essere finito in coma. Questa sera il risveglio. L'autista del pullman è stato denunciato per lesioni stradali gravissime. I familiari del giovane si sono rivolti all'avvocato Antonio Ceccani del foro di Frosinone per essere rappresentati nelle opportune sedi.Malgrado si sia risvegliato dal coma, il ragazzo versa ancora in condizioni molto gravi ed i medici dell'ospedale milanese non hanno ancora sciolto la prognosi.L'incidente è avvenuto lungo la linea Milano Mlapensa. L'autobus era pieno di passeggeri che fortunatamente sono rimasti illesi.