Donna investita mentre fa jogging. È successo questa mattina, intorno alle 6:30, sulla strada provinciale Colli-Chiaiamari, nei pressi del bivio per Monte San Giovanni Campano. La donna, che al momento dell’incidente si trovava in compagnia di un’amica, è stata trasportata in eliambulanza al policlinico Umberto I di Roma.

La dinamica dell’incidente è al vaglio del carabinieri. Alla guida dell’auto, una Lancia Libra, c’era un trentacinquenne del posto. © RIPRODUZIONE RISERVATA